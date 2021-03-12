Kurban nasıl kesilir, nasıl kesilmeli? İslami şartlara uygun kurban kesimi

İslam şartlarına uygun kurban kesme

Birinci olarak bıçaklar oldukça iyi bilenerek hazırlanmalıdır. Kesilecek olan hayvan ayakları ve yüzü kıbleye gelecek şekilde sol tarafına doğru yatırılır. Hayvanın sağ arka ayağı serbest bırakılır. Diğer ayaklar bağlanır. Tekbir ve tehlil getirildikten sonra Bismillahi Allahu Ekber denilerek hayvanın boynu bıçak ile kesilir. Yemek,nefes borusu ve şahdamarları kesilir. Hayvanın kanı aktıktan sonra ve iyice soğuduktan sonra derisi yüzülür. Kurban sahibi tarafından kesilmelidir. Eğer sahibi yok ise ya da uygun durumda değil ise vekaletini verdiği kişi tarafından kesilir. Kurban kesildikten sonra 2 rekat şükür namazı kılınır.

Kurban kesmenin dini yönü

-“Her ümmet için, Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık…” (Hac, 22/34)

-“… kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine belirli günlerde Allah’ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin, yoksula fakire de yedirin”(Hac, 22/28)

-“Kurbanlık büyükbaş hayvanları da sizin için Allah’ın dininin nişanelerinden kıldık. Sizin için onlarda hayır vardır. Onlar saf saf sıralanmış dururken kurban edeceğinizde üzerlerine Allah’ın adını anın. Yanları üzerlerine düşüp canları çıkınca onlardan siz de yiyin, istemeyen fakire de istemek zorunda kalan fakire de yedirin. Şükredesiniz diye onları böylece sizin hizmetinize verdik.” -“Onların etleri ve kanları asla Allah’a ulaşmaz. Allah’a ulaşacak olan ancak, sizin O’nun için yaptığınız, gösterişten uzak amel ve ibadettir.” (Hac 22/36-37)

Dikkat edilmesi gerekenler

Kesilecek olan hayvana eziyet çektirilmemelidir. Bilen ve işin ehli olan kişi kurbanı keserse daha iyi olacaktır. Hayvanın kesildiği yer temiz olmalıdır. Kesim sırasında diğer hayvanlar kesilen hayvanı görmemelidir. Eğer hayvan kesilmeden önce ölürse kurban sayılmaz ve eti yenmez. Kurbanı kesen kişi kesinlikle abdestli olmalıdır çünkü kurban kesmekte bir ibadettir. Yolcu olan kişi kurban kesmek zorunda değildir fakat keserse bu onun için faydalı olacaktır.