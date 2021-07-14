Kurban kesimi bayram boyunca ne zaman başlar ve biter?

Kurban Bayramının son günü kurban kesilir mi? Kurban kesim vakti hangi gün başlayıp bitiyor? Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 kurban ibadeti ile ilgili merak edilen soruların yanıtını açıkladı.

Bayramın 4. gününde kurban kesilebilir mi?

Kurban kesim zamanı, bayram namazı kılındıysa namaz sonrasında, namaz kılınmadıysa fecir yani sabah namazı vakti girmesiyle birlikte başlamaktadır.

Hanefilere göre bayramın 3. gününün akşamına kadar kurban kesilebilir. (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Belirtilen zaman diliminde gece ve gündüz kesim yapılabilir. Fakat kurbanların gündüz kesilmesi daha uygun olur.

Şafiilere göre 4. Günün gün batımına kadar kurban kesilebilir. (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).