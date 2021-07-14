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Kurban kesimi bayram boyunca ne zaman başlar ve biter?

Kurban Bayramına günler kala Müslümanlar tarafından bazı soruların yanıtı merak edildi. Kurban kesimi bayram boyunca ne zaman başlar ve biter? en çok sorulan sorulardan birisi oldu. Haberimizde kurban kesim zamanı ile ilgili merak edilenlere yer verilmiştir.

14 Temmuz 2021 Çarşamba 19:02
Kurban kesimi bayram boyunca ne zaman başlar ve biter?
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Kurban Bayramının son günü kurban kesilir mi? Kurban kesim vakti hangi gün başlayıp bitiyor? Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 kurban ibadeti ile ilgili merak edilen soruların yanıtını açıkladı.

Kurban kesim zamanı, bayram namazı kılındıysa namaz sonrasında, namaz kılınmadıysa fecir yani sabah namazı vakti girmesiyle birlikte başlamaktadır.

Bayramın 4. gününde kurban kesilebilir mi?

Hanefilere göre bayramın 3. gününün akşamına kadar kurban kesilebilir. (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Belirtilen zaman diliminde gece ve gündüz kesim yapılabilir. Fakat kurbanların gündüz kesilmesi daha uygun olur.

Şafiilere göre 4. Günün gün batımına kadar kurban kesilebilir. (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).


Son Güncelleme: 14.07.2021 19:02
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