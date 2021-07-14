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Kurban keserken hangi dualar okunur?

Kurban Bayramı bu sene Temmuz'un 20'sinde idrak edilecek. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla Kurban Bayramı'na ilişkin sorular da artmaktadır. Kurban keserken hangi dualar okunmaktadır? Bu haberimizde Kurban Bayramı'na ilişkin merak edilenleri sizler için derledik. İşte Kurban keserken okunacak dualar...

14 Temmuz 2021 Çarşamba 19:16
Kurban keserken hangi dualar okunur?
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Her sene olduğu gibi bu sene de Kurban Bayramı idrak edilecek. Kurban Bayramı 20 Temmuz günü başlıyor. Kurban Bayramı ile ilgili merak edilen sorular bulunmaktadır. Kurban keserken hangi dualar okunmaktadır?

Kurban Bayramı kurban kesilirken okunan dualar

Kurban Bayramı ya da herhangi bir nedenden dolayı hayvan keserken besmele çekmek gerekmektedir. hanefilere göre kesim sırasında besmele bilerek yapılmazsa o hayvanın eti yenmez. Fakat unutularak kasıtsız şekilde yapılırsa hayvanın etinin yenmesinde bir sakınca yoktur. şafiiler ise besmele bilerek yapılmazsa bile kurban etinin yenmesinde sakınca yoktur.

Kurban kesiminde üç defa Bismillahi Allahü ekber” denmektedir. Bu dualar da okunmaktadır.

قُلْ اِنَّ صَلَاتي وَنُسُكي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمينَ لَا شَريكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمينَ

“De ki: Şüphesiz benim namazım, ibadetim/kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir. O’nun ortağı yoktur. Bana sadece bu emredildi ve ben müslümanların ilkiyim.” (En’âm, 6/162-163)

اِنّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذي فَطَرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ حَنيفًا وَمَٓا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكينَ

“Ben, hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben, Allah’a ortak koşanlardan değilim.” (En’âm, 6/79)

Kurbanlık hayvanı elektrik ve narkozla bayıltarak kesmek caiz midir?

Dinimizce tüm hayvanlara iyi davranılması gerekmektedir. Hatta kesim esnasında da  hayvana eziyet edilmemesi Hz. Muhammed tarafından emredilmiştir.Klasik yöntemle kesmek en fazla bilinen yöntemdir. Kurbana zarar vermeyecek şekilde elektrik ve narkozla kesmek caiz sayılmaktadır. Ölmeden önce boğazından kesilmesi gerekmektedir. Şok etkisi sonucu ölürse  kurban sayılmaz ve eti de yenmemektedir. Kesim sırasında hayvanın canlı olması gerekmektedir.


Son Güncelleme: 14.07.2021 19:16
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