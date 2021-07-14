Kurban Bayramı'nda Yavuz Sultan Selim Köprüsü ücretsiz mi?

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar tatili değerlendirmek için plan yaparken köprü ve yol ücretleri gündeme geldi. Bayramda İstanbul’da körpüleri kullanacak vatandaşlar köprü ve yol ücretleri hakkında araştırmaya yapmaya başladı. Peki kabine toplantısı sonrasında köprü ve yol ücretleri hakkında alınan karar ne? Bayram boyunca hangi köprü ve yollar ücretsiz kullanılabilecek?

İstanbul’da bulunan ve bayram tatilini güzel bir şekilde değerlendirmek isteyen vatandaşlar köprü ve yol ücretlerini araştırmaya başladı. Vatandaşlar soruların yanıtlarını merakla beklerken Erdoğan Kabine toplantısının hemen sonrasında müjdeyi verdi. Erdoğan’ın açıklamasına göre bazı köprü ve yollar bayram boyu ücretsiz olacak.

Kurban Bayramı’nda Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün ücretsiz mi?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan birçok yasak kaldırılsa da çoğu kişi henüz yeni normalleşmede tatil yapamadı. Bu nedenle birçok vatandaş Kurban Bayramı’nı değerlendirerek tatil yapma fırsatı buldu. Tatil planları yapan birçok kişi tarafından Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün ücretsiz olup olmadığı merak konusu oldu.

Resmi Gazete’de yayımlanan açıklamaya göre 2021 yılı Kurban Bayramı sebebiyle 16 Temmuz Cuma akşamı 00:00’dan 26 Temmuz 2021 Pazartesi saat 07:00’ye kadar yap-işlet-devret projeleri dışında Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçişler ücretsiz olacak.

Aynı şekilde 16 Temmuz Cuma akşamı 00:00’dan 26 Temmuz 2021 Pazartesi saat 24:00’e kadar Başkentray ve Manaray seferleri ücretsiz olacak.

Yapılan açıklamada Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün ücretlerine dair bir bilgi yer almadı. Bu nedenle Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, Kuzey Marmara Otoyolu ve Gebze Orhangazi İzmir Otoyolu’nda ücret alınmaya devam edilecek.

