İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği! Son gün 12 Temmuz..
Son Dakika
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği!...
Hadise hakkında yeni bir aşk iddiaları! Fotoğraflar ortaya çıktı..
Son Dakika
Hadise hakkında yeni bir aşk...
İnsan teri enerjiye dönüştürüldü! Cep telefonu artık parmaklarla şarj edilecek..
Son Dakika
İnsan teri enerjiye dönüştürüldü! Cep...
KPSS yerleştirme başvurularının sonuçları açıklandı!
Son Dakika
KPSS yerleştirme başvurularının sonuçları açıklandı!

Kurban Bayramında PTT Kargo açık mı, teslimat yapıyor mu?

Kurban Bayramı'na az bir süre kalması ile birlikte pek çok vatandaş bayramda PTT Kargo'nun açık olup olmadığını araştırmaya başladı. Kurban Bayramında PTT Kargo açık mı, teslimat yapıyor mu? Detaylar haberimizde...

15 Temmuz 2021 Perşembe 17:28
Kurban Bayramında PTT Kargo açık mı, teslimat yapıyor mu?
Takip Et:

Kurban Bayramı’na az bir süre kalması ve dokuz gün boyunca tatil edilmesinin ardından pek çok vatandaş bayramda PTT Kargo’nun açık olup olmadığını öğrenmeye çalışıyor.

Kurban Bayramında PTT Kargo açık mı?

20 Temmuz tarihinde başlayacak olan Kurban Bayramında kargo firmalarının açık olup olmadığı vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

19 Temmuz arife günü bazı kargo firmaları tam gün olarak hizmet verirken bazıları ise yarım gün olarak hizmet verecek. Bunlardan Yurtiçi Kargo arife günü tam gün hizmet verirken, Sürat Kargo ise yarım gün olarak hizmet verecek. Ayrıca Sürat kargo 15 Temmuz tarihinde ve Kurban Bayramı’nda hizmet vermeyecektir.

15 Temmuz’da kargolar açık mı?

15 Temmuz tarihinin Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak resmi tatil olmasından dolayı PTT Kargo müşterilerine hizmet vermeyecek.

Bayramda kargolara açık olacak mı?

Bayramlarda kargo firmalarının çalışma saatleri değişiklik olsa da Kurban Bayramı’nda kapalı olmaları bekleniyor.


Son Güncelleme: 15.07.2021 17:28
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
PttKurban BayramıPTT KargoBayramda Ptt Kargo Açık Mı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oje lekesi nasıl çıkarılır? Giysilerden ve eşyalardan oje lekesi çıkarma yöntemleri
Oje lekesi nasıl çıkarılır? Giysilerden ve eşyalardan oje lekesi çıkarma yöntemleri
Hiko Baba nereli, kaç yaşında? Hiko Babanın hastalığı nedir?
Hiko Baba nereli, kaç yaşında? Hiko Babanın hastalığı nedir?
Şok market kurban bayramı şeker ve çikolata fiyatları 2021
Şok market kurban bayramı şeker ve çikolata fiyatları 2021
Mahrem ne demek, anlamı nedir?
Mahrem ne demek, anlamı nedir?
15 Temmuz'da sela saat kaçta okunacak?
15 Temmuz'da sela saat kaçta okunacak?
Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi nedir? Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi ile neler değişecek?
Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi nedir? Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi ile neler değişecek?

Popüler Haberler

Kurban Bayramında PTT Kargo açık mı, teslimat yapıyor mu?
BİLSEM 2021 kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak? BİLSEM eğitim kaçıncı sınıfa kadar devam eder?
Oje lekesi nasıl çıkarılır? Giysilerden ve eşyalardan oje lekesi çıkarma yöntemleri
Beşiktaş futbol direktörü Ceyhun Kazancı kimdir?
NBA 2K22 çıkış tarihi ve fiyatı
Hiko Baba nereli, kaç yaşında? Hiko Babanın hastalığı nedir?
İOKBS 2021 Bursluluk sınavı ders ve konu dağılımı nasıl, sınavda kaç soru soruluyor?
Sonsuza Dek Nedime filmi konusu ve oyuncuları
Sinovac 2. doz aşısı kaç gün sonra yapılır, ne zaman?
Şok market kurban bayramı şeker ve çikolata fiyatları 2021
27 Haziran 2021 Pazar TV 8 yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
SGK ölüm yardımı almak için kimler başvuruda bulunabilir? 2021 SGK ölüm yardımı başvuru şartları
Show TV Akrep oyuncu kadrosu ve karakter analizi
Blu TV Bonkis oyuncu kadrosu
15 Temmuz'da sela saat kaçta okunacak?
Kurban Bayramı'nda Yavuz Sultan Selim Köprüsü ücretsiz mi?
Açık Öğretim Okulları 3. Dönem Online Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
Türkler Geliyor Adaletin Kılıcı nerede çekildi, oyuncuları kimler? Türkler Geliyor Adaletin Kılıcı konusu ve oyuncuları
Kurban Bayramı'nda Avrasya Tüneli Avrasya Tüneli ücretsiz mi?
Borsada ayı piyasası nedir, nasıl olur?
Borsa 16 Temmuz Cuma günü açık mı, açılacak mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.