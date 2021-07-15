Kurban Bayramında PTT Kargo açık mı, teslimat yapıyor mu?

Kurban Bayramı’na az bir süre kalması ve dokuz gün boyunca tatil edilmesinin ardından pek çok vatandaş bayramda PTT Kargo’nun açık olup olmadığını öğrenmeye çalışıyor.
Kurban Bayramında PTT Kargo açık mı?
20 Temmuz tarihinde başlayacak olan Kurban Bayramında kargo firmalarının açık olup olmadığı vatandaşlar tarafından araştırılıyor.
15 Temmuz’da kargolar açık mı?
15 Temmuz tarihinin Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak resmi tatil olmasından dolayı PTT Kargo müşterilerine hizmet vermeyecek.
Bayramda kargolara açık olacak mı?
Bayramlarda kargo firmalarının çalışma saatleri değişiklik olsa da Kurban Bayramı’nda kapalı olmaları bekleniyor.
Son Güncelleme: 15.07.2021 17:28