Kurban Bayramında PTT Kargo açık mı, teslimat yapıyor mu?

Kurban Bayramı’na az bir süre kalması ve dokuz gün boyunca tatil edilmesinin ardından pek çok vatandaş bayramda PTT Kargo’nun açık olup olmadığını öğrenmeye çalışıyor.

Kurban Bayramında PTT Kargo açık mı?

20 Temmuz tarihinde başlayacak olan Kurban Bayramında kargo firmalarının açık olup olmadığı vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

19 Temmuz arife günü bazı kargo firmaları tam gün olarak hizmet verirken bazıları ise yarım gün olarak hizmet verecek. Bunlardan Yurtiçi Kargo arife günü tam gün hizmet verirken, Sürat Kargo ise yarım gün olarak hizmet verecek. Ayrıca Sürat kargo 15 Temmuz tarihinde ve Kurban Bayramı’nda hizmet vermeyecektir.

15 Temmuz’da kargolar açık mı?

15 Temmuz tarihinin Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak resmi tatil olmasından dolayı PTT Kargo müşterilerine hizmet vermeyecek.

Bayramda kargolara açık olacak mı?

Bayramlarda kargo firmalarının çalışma saatleri değişiklik olsa da Kurban Bayramı’nda kapalı olmaları bekleniyor.