Kurban Bayramında Osmangazi Köprüsü ücretsiz mi?

Kurban bayramının yaklaşmasıyla birlikte İstanbul'da bulunan vatandaşlar, bayram dolayısıya memleketlerine gitmeyi planlıyorlar. Yakın bir zaman önce açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı yolların ve köprülerin ücretsiz olacağını belirtti. Bu kapsamda Osmagazi Köprüsü'nü kullanacak olan vatandaşlar köprünün ücretli olup olmadığını merak ediyor.

Korona virüs salgınının ekonomiyi olumsuz etkilemesinden dolayı vatandaşlar ekonomik tatilleri tercih ediyor. Erdoğan'ın yaptğı açıklamada 16 Temmuz Cuma günü 00.00 (cuma gününü cumartesiye bağlayan gece) ile 26 Temmuz Pazartesi günü 07.00’ye kadar, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda olan otoyollardan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçişlerde ücret ödenmeyeceği belirtiliyor. Dolasıyla Osmangazi Köprüsü'nü kullanacak olan vatandaşlar için köprü geçişleri ücrete tabi oluyor.