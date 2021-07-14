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Kurban Bayramında Osmangazi Köprüsü ücretsiz mi?

Kurban Bayramı dolayısıyla İstanbul'dan kaçmak isteyen, bayramı memleketinde geçirmek isteyen vatandaşlar tatil hazırlıklarına şimdiden başlıyor. Osmangazi Köprüsü'nü kullanacak olan vatandaşlar, köprü geçişlerinin ücretli olup olmadığını merak ediyor. Konunun detayları haberimizde.

14 Temmuz 2021 Çarşamba 20:07
Kurban Bayramında Osmangazi Köprüsü ücretsiz mi?
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Kurban bayramının yaklaşmasıyla birlikte İstanbul'da bulunan vatandaşlar, bayram dolayısıya memleketlerine gitmeyi planlıyorlar. Yakın bir zaman önce açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı yolların ve köprülerin ücretsiz olacağını belirtti. Bu kapsamda Osmagazi Köprüsü'nü kullanacak olan vatandaşlar köprünün ücretli olup olmadığını merak ediyor. 

Korona virüs salgınının ekonomiyi olumsuz etkilemesinden dolayı vatandaşlar ekonomik tatilleri tercih ediyor. Erdoğan'ın yaptğı açıklamada  16 Temmuz Cuma günü 00.00 (cuma gününü cumartesiye bağlayan gece) ile 26 Temmuz Pazartesi günü 07.00’ye kadar, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda olan otoyollardan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçişlerde ücret ödenmeyeceği belirtiliyor. Dolasıyla Osmangazi Köprüsü'nü kullanacak olan vatandaşlar için köprü geçişleri ücrete tabi oluyor. 


Son Güncelleme: 14.07.2021 20:07
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