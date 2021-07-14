Kurban Bayramında Osmangazi Köprüsü ücretsiz mi?

Korona virüs salgınının ekonomiyi olumsuz etkilemesinden dolayı vatandaşlar ekonomik tatilleri tercih ediyor. Erdoğan'ın yaptğı açıklamada 16 Temmuz Cuma günü 00.00 (cuma gününü cumartesiye bağlayan gece) ile 26 Temmuz Pazartesi günü 07.00’ye kadar, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda olan otoyollardan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçişlerde ücret ödenmeyeceği belirtiliyor. Dolasıyla Osmangazi Köprüsü'nü kullanacak olan vatandaşlar için köprü geçişleri ücrete tabi oluyor.
Son Güncelleme: 14.07.2021 20:07