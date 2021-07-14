Kurban Bayramında Kuzey Marmara Otoyolu ücretsiz mi?

Kurban Bayramı’nın başlamasına 1 haftadan az bir süre kaldı. Birçok vatandaş bayramını bulunduğu yerden başka bir yerde geçirmek için yolculuğa çıkıyor. İstanbul halkının kullanacağı yollardan birisi olan Kuzey Marmara Otoyolu’nun ücretsiz olup olmayacağı oldukça merak ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında geçtiğimiz Pazartesi günü toplanan Kabine Toplantısı’ndan çıkan karara göre aralarında Kuzey Marmara Otoyolu’nun da bulunduğu bazı otoyollardan bayramda da ücret alınması sürdürülecek. Bu otoyollar 16 Temmuz Cuma saat 00.00 ila 26 Temmuz Pazartesi saat 07.00 arasında ücretsiz olacaklar. İşte ücretli ve ücretsiz olacak olan otoyollar:

Ücretli Otoyollar

- Yavuz Sultan Selim Köprüsü

- Avrasya Tüneli

- Kuzey Marmara Otoyolu

Ücretsiz Otoyollar

- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü

- Fatih Sultan Mehmet Köprüsü