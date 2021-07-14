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Kurban Bayramında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz mi?

Kurban Bayramı’nı bulunduğu yerden farklı bir yerde geçirecek olan vatandaşlar Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün bayramda ücretsiz mi? sorusunun cevabını bulmak için internete yöneldi. İşte ayrıntılar…

14 Temmuz 2021 Çarşamba 21:39
Kurban Bayramında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz mi?
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Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olarak açıklanması ile beraber vatandaşlar erkenden tatil hazırlıklarına başladı. Bayram tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyen binlerce vatandaş, şehrin en çok kullanılan köprülerinden olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün bayramda ücretsiz olup olmadığını öğrenmek adına arama motorlarını meşgul etmeye başladı. Peki Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Kurban Bayramı’nda ücretsiz olacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen Pazartesi toplanan Kabine Toplantısı’nda alınan kararları açıkladı. Buna göre normal günlerde ücretli olan bazı araçlar ve otoyollar ücretsiz olacak. Cumhurbaşkanı’nın yaptığı açıklamaya göre Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bayram tatili boyunca ücretsiz olacak.

Kuzey Marmara Otoyolu, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ise bayramda da ücretli olacak.

 


Son Güncelleme: 14.07.2021 21:39
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Anahtar Kelimeler:
Kurban BayramıFatih Sultan Mehmet Köprüsü
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