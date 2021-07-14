Kurban Bayramında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz mi?

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olarak açıklanması ile beraber vatandaşlar erkenden tatil hazırlıklarına başladı. Bayram tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyen binlerce vatandaş, şehrin en çok kullanılan köprülerinden olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün bayramda ücretsiz olup olmadığını öğrenmek adına arama motorlarını meşgul etmeye başladı. Peki Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Kurban Bayramı’nda ücretsiz olacak mı?
Kuzey Marmara Otoyolu, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ise bayramda da ücretli olacak.
Son Güncelleme: 14.07.2021 21:39