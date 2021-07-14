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Kurban Bayramı'nda eczaneler açık mı,çalışıyor mu?

Kurban Bayramı'nda 9 günlük resmi tatil ilan edilmesinin ardından vatandaşlar, Kurban Bayramı'nda eczaneler açık mı çalışıyor mu araştırmaya başladı. İşte konu ile ilgili yapılan açıklamalar.

14 Temmuz 2021 Çarşamba 19:17
Kurban Bayramı'nda eczaneler açık mı,çalışıyor mu?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021 yılında Kurban Bayramı tatilinin 9 gün süreceği müjdesini verdi. Buna göre bayram tatili 16 Temmuz Cuma akşamı başlayarak 25 Temmuz gününe kadar devam edecek. Birçok resmi kurumda 9 günlük tatil söz konusu olması nedeniyle kurumlar 25 Temmuza kadar kapalı olacak. Bu durumda eczanelerin açık olup olmayacağı konusu merak ediliyor.

Kurban Bayramı’nda eczaneler açık olacak mı?

Kurban Bayramı tatili süresince eczaneler hizmet vermeyecek. 16 Temmuz-26 Temmuz tarihleri arasında 9 günlük resmi tatil olması nedeniyle eczaneler kapalı olacak. Ancak nöbetçi eczaneler tatil boyunca hizmet vermeye devam edecek. Vatandaşlar nöbetçi eczanelere giderek ilaç ve tıbbi malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilecekler.

Nöbetçi eczaneler nasıl öğrenilir?

Kurban Bayramı tatili boyunca size en yakın olan nöbetçi eczaneleri öğrenmek için bulunduğunuz İl Sağlık Müdürlüğü’nün intenet sitesini ziyaret edebilirsiniz.


Son Güncelleme: 14.07.2021 19:17
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Bayramda Eczaneler Açık MıKurban Bayramı
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