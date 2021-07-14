Kurban Bayramı'nda eczaneler açık mı,çalışıyor mu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021 yılında Kurban Bayramı tatilinin 9 gün süreceği müjdesini verdi. Buna göre bayram tatili 16 Temmuz Cuma akşamı başlayarak 25 Temmuz gününe kadar devam edecek. Birçok resmi kurumda 9 günlük tatil söz konusu olması nedeniyle kurumlar 25 Temmuza kadar kapalı olacak. Bu durumda eczanelerin açık olup olmayacağı konusu merak ediliyor.

Kurban Bayramı’nda eczaneler açık olacak mı?

Nöbetçi eczaneler nasıl öğrenilir?

Kurban Bayramı tatili süresince eczaneler hizmet vermeyecek. 16 Temmuz-26 Temmuz tarihleri arasında 9 günlük resmi tatil olması nedeniyle eczaneler kapalı olacak. Ancak nöbetçi eczaneler tatil boyunca hizmet vermeye devam edecek. Vatandaşlar nöbetçi eczanelere giderek ilaç ve tıbbi malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilecekler.

Kurban Bayramı tatili boyunca size en yakın olan nöbetçi eczaneleri öğrenmek için bulunduğunuz İl Sağlık Müdürlüğü’nün intenet sitesini ziyaret edebilirsiniz.