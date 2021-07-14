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Kurban Bayramında Başkentray ücretsiz mi?

Kurban bayramına sayılı günler kala vatandaşlarımız hangi toplu taşıma sistemlerinin ücretsiz olduğunu merak etmeye başladı. Geçen bayramlarda genelde ücretsiz olan toplu taşımaların bu yılda ücret alınmayacak. Ankaralı vatandaşlarımızda Başkent'in önemli toplu taşıma araçlarından olan Başkentray'ın ücretsiz olup olmadığı merak ediyor. Kurban Bayramı'nda Başkentray ücretsiz mi? Başkentray'dan bayram süresince ücret alınacak mı? İşte ayrıntılar.

14 Temmuz 2021 Çarşamba 21:43
Kurban Bayramında Başkentray ücretsiz mi?
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TCDD tarafından işetilen ve Ankara'nın bir ucundan bir ucuna toplu taşıma görevi icra eden hat Ankaralı vatandaşlarımız tarafından ooldukça sık kullanılıyor.

Çok sayıda vatandaşımızın iş ve gezi dolayısıyla kullandığı Başkentray kurban bayramında ücretsiz olup olmadığı merak ediliyor. Bizde sizler için Başkentray'ın ücretsiz olup olmadığını araştırdık.

Kurban Bayramı süresince Karayolları Genel Müdürlüğü ve TCDD tarafından işletilen toplu taşımalar ücretsiz olarak vatandaşlarımıza hizmet verecek. TCDD tarafından işletilen Marmaray ve Başkentray da bu vesile ücretsiz olarak bayramda hizmet verecek. 16 Temmuz!dab başlayrak 26 Temmuz sabahına kadar ücretsiz olan hatta ilginin yoğun olması bekleniyor.


Son Güncelleme: 14.07.2021 21:43
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Anahtar Kelimeler:
ücretKurban BayramıBaşkentray
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