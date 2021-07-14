Kurban Bayramında Başkentray ücretsiz mi?

TCDD tarafından işetilen ve Ankara'nın bir ucundan bir ucuna toplu taşıma görevi icra eden hat Ankaralı vatandaşlarımız tarafından ooldukça sık kullanılıyor.

Çok sayıda vatandaşımızın iş ve gezi dolayısıyla kullandığındasiz olup olmadığı merak ediliyor. Bizde sizler için Başkentray'ın ücretsiz olup olmadığını araştırdık.

Kurban Bayramı süresince Karayolları Genel Müdürlüğü ve TCDD tarafından işletilen toplu taşımalar ücretsiz olarak vatandaşlarımıza hizmet verecek. TCDD tarafından işletilen Marmaray ve Başkentray da bu vesile ücretsiz olarak bayramda hizmet verecek. 16 Temmuz!dab başlayrak 26 Temmuz sabahına kadar ücretsiz olan hatta ilginin yoğun olması bekleniyor.