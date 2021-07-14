Kurban Bayramı'nda Avrasya Tüneli Avrasya Tüneli ücretsiz mi?

Kurban bayramını fırsata dönüştürerek tatil yapmak isteyen pek çok kişi araştırmalara başladı. Bu bağlamda yol ve köprü ücretleri gündem konusu oldu. Binlerce vatandaş 2021 yılı Kurban Bayramı’nda yol ve köprülerin ücretsiz olup olmacağını merak ediyor. Peki Kurban Bayramı’nda Avrupa’dan Asya kıtasına geçmek isteyen birçok kişinin tercih ettiği Avrasya Tüneli ücretsiz mi olacak?
Kurban Bayramı’nda Avrasya Tüneli ücretsiz mi olacak?
Kurban Bayramı’nda Avrasya Tüneli’nin ücretleri ile ilgili bir değişiklik yapılmadı. Bu kapsamda bayram boyu Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, Kuzey Marmara Otoyolu, Gebze Orhangazi İzmir Otoyolu’nda geçişlerde ücret alınacak.
Son Güncelleme: 14.07.2021 21:15