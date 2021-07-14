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Kurban Bayramı'nda Avrasya Tüneli Avrasya Tüneli ücretsiz mi?

Pandemide yeni normalleşmenin ardından henüz tatile çıkmayan pek çok vatandaş Kurban Bayramı tatilini en güzel şekilde değerlendirmek istiyor. Bu kapsamda vatandaşlar köprü ve yol ücretlerini araştırmaya başladı. Peki bayramda Avrasya Tüneli ücretsiz mi? İşte detaylar…

14 Temmuz 2021 Çarşamba 21:15
Kurban Bayramı'nda Avrasya Tüneli Avrasya Tüneli ücretsiz mi?
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Kurban bayramını fırsata dönüştürerek tatil yapmak isteyen pek çok kişi araştırmalara başladı. Bu bağlamda yol ve köprü ücretleri gündem konusu oldu. Binlerce vatandaş 2021 yılı Kurban Bayramı’nda yol ve köprülerin ücretsiz olup olmacağını merak ediyor. Peki Kurban Bayramı’nda Avrupa’dan Asya kıtasına geçmek isteyen birçok kişinin tercih ettiği Avrasya Tüneli ücretsiz mi olacak?

Kurban Bayramı’nda Avrasya Tüneli ücretsiz mi olacak?

Kabine toplantısının hemen ardından vatandaşlara beklediği haberi veren Erdoğan, bu sene Kurban Bayramı’nda bazı köprü ve yolların geçişlerinde ücret alınmayacağını söyledi. Resmi Gazete’de bildirilen açıklamaya göre 16 Temmuz Cuma 00:00’dan 26 Temmuz Pazartesi saat 07:00’ye kadar yap-işlet-devret projeleri dışında KGM sorumluluğundaki otoyollar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçişlerde ücret alınmayacak. Aynı zamanda 16 Temmuz Cuma 00:00’dan 26 Temmuz Pazartesi saat 24:00’e kadar Başkentray ve Marmaray ücretsiz olacak.

Kurban Bayramı’nda Avrasya Tüneli’nin ücretleri ile ilgili bir değişiklik yapılmadı. Bu kapsamda bayram boyu Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, Kuzey Marmara Otoyolu, Gebze Orhangazi İzmir Otoyolu’nda geçişlerde ücret alınacak.


Son Güncelleme: 14.07.2021 21:15
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