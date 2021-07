Diyanet takvimi doğrultusunda Kurban Bayramı bu sene 20 Temmuz Salı gününe denk geliyor. Teşrik Tekbiri’yse, Kurban Bayramında farz namazlar sonrasında getirilmekte olan tekbirlerdir. Peki, Kurban Bayramı Teşrik Tekbiri nedir, ne zaman başlar, ne zaman biter?

Teşrik Tekbiri nedir ve nasıl yapılıyor?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’in, Kurban Bayramı’nın Arefe günü sabah namazı başlangıcından başlayıp Kurban Bayramının dördüncü gününün ikindi namazına dek, ikindi namazı da dahil olacak şekilde farz namazları sonrasında Teşrik Tekbiri getirdiğiyle alakalı rivayetler bulunuyor. Arefe günüyle beraber başlamakta olan Teşrik Tekbirleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan tarihe dek getirilebiliyor. Detaylarıysa şöyledir;

Teşrik Tekbiri'nin başlangıç ve bitiş tarihleri nedir?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’in, Kurban Bayramı’nın arefe günü sabah namazı itibariyle başlayıp bayramın son gününün ikindi namazına dek farzlar sonrasında Teşrik Tekbirleri getirdiğiyle alakalı rivayetler bulunuyor.

Teşrik Tekbiri nasıl yapılıyor?

Teşrik Tekbiri getirilmesi, bütün Müslüman kullara vacip bir tekbirdir. Teşrik günlerinde kazaya kalmış olan namazlar aynı günlerde kaza edilebilirken, Teşrik Tekbirleri de getirilebiliyor. Teşrik günlerinin çıkması sonrasında kaza edilen namazlardaysa tekbir getirilemiyor.

Diyanet tarafından Teşrik Tekbiri’yle alakalı yapılan açıklama şöyledir: "Teşrik" Arap'çada etleri doğrayarak kurutmak anlamına geliyor. Vakti ile Kurban Bayramın'ın ilk gününde Mina'da kesilmiş olan kurbanların etleri, bayramın birinci, ikinci ve dördüncü günlerinde güneşte kurumaya bırakılırdı. Bundan dolayı bu 3 güne et kurutma günleri anlamına gelen "eyyam-ı teşrik / teşrik günleri" deniliyor. "Tekbir" de Allah'ı ululamak, yüceltmek anlamındadır. Kurban bayramının arefe günü (9 zilhicce) sabah namazı itibari ile bayramın son gününün ikindi namazına dek (13 zilhicce) ikindi namazı dahil farz namazları sonrasında toplamoa 23 kere "Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd" cümlesinin söylenmesine "teşrik tekbiri" deniyor. İmam Ebû Yusuf ile İmam Muhammed'in görüşlerine göre Teşrik Tekbiri kadın erkek farketmeksizin tüm Müslümanlara vaciptir.

Ebû Hanîfe'ye göre bu tekbirin; arefe günü sabah namazının itibariyle bayramın ilk gününün ikindi namazına dek 8 vakitte, cemaat ile kılınan farz namazlar sonrasında söylenmesi vaciptir. Bu tekbirlerin söylenmesi, Şâfiî ile Hanbelî mezheplerine göre sünnet, Mâlikî mezhebine göreyse müstehaptır.

Teşrik Tekbiri ne anlama geliyor?

Teşrik Tekbiri’nin anlamı: “Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Allah’tan başka ilah yoktur. O Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Hamd Allah’a mahsustur.” Şeklindedir.

Teşrik Tekbiri'nin okunuşu nasıldır?

Teşrik Tekbiri’nin okunuş şekli şöyledir: "Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd". İmam Ebu Yusuf’la İmam Muhammed’e göre Teşrik Tekbiri cinsiyet ayrımı olmaksızın bütün Müslüman kullara vacip olan bir tekbirdir. Ebu Hanife’nin görüşüne göreyse Teşrik Tekbiri’nin Arefe günündeki sabah namazı itibariyle Kurban Bayramı’nın son gününün ikindi namazı da dahil olacak şekilde 8 vakit, cemaat ile kılınmakta olan farz namazları sonrasında okunması vaciptir.