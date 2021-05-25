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Kurban Bayramı tatili ne zaman başlayacak? Kurban bayramında 9 gün tatil olacak mı, 9 gün tatil var mı?

Kurban Bayramı her yıl belirli günlerde gerçekleşmektedir. 2021 senesinde Kurban Bayramı'nın ne zamana denk geldiği merak edilmektedir. 2021 Kurban Bayramı ne zaman? Araştırılan bir diğer soruda Kurban Bayramı'nda 9 günlük tatilin olup olmayacağı oldu. Kurban Bayramı'nda 9 günlük tatil olacak mı? Bu haberimizde Kurban Bayramı ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik. İşte Kurban Bayramı tarihleri...

25 Mayıs 2021 Salı 15:46
Kurban Bayramı tatili ne zaman başlayacak? Kurban bayramında 9 gün tatil olacak mı, 9 gün tatil var mı?
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Kurban Bayramı’nın amacı dini buyruğu yerine getirmek ve Allah’a yakınlaşmaktır. İbadet amacıyla Kurban Bayramı’nda usulüne uygun olarak kurbanlık hayvanlar kesilir. Peki,Kurban Bayramı ne zaman?

2021 Kurban Bayramı

Kurban Bayramı’nın arefe günü 19 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 1.gün 20 Temmuz Salı günü

Kurban Bayramı 2.gün 21 Temmuz Çarşamba günü

Kurban Bayramı 3.gün 22 Temmuz Perşembe günü

Kurban Bayramı 4.gün 23 Temmuz Cuma günü

Vatandaşlar, Kurban Bayramı’nda 9 günlük tatil olup olmayacağını merak etmektedir. Bakanlık konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Kurban Bayramı tarihlerine yakın bir tarihte konuyla ilgili bir açıklamanın gelmesi beklenmektedir.


Son Güncelleme: 25.05.2021 15:46
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