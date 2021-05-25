Kurban Bayramı tatili ne zaman başlayacak? Kurban bayramında 9 gün tatil olacak mı, 9 gün tatil var mı?

Kurban Bayramı’nın amacı dini buyruğu yerine getirmek ve Allah’a yakınlaşmaktır. İbadet amacıyla Kurban Bayramı’nda usulüne uygun olarak kurbanlık hayvanlar kesilir. Peki,Kurban Bayramı ne zaman?
2021 Kurban Bayramı
Kurban Bayramı’nın arefe günü 19 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 1.gün 20 Temmuz Salı günü
Kurban Bayramı 3.gün 22 Temmuz Perşembe günü
Kurban Bayramı 4.gün 23 Temmuz Cuma günü
Vatandaşlar, Kurban Bayramı’nda 9 günlük tatil olup olmayacağını merak etmektedir. Bakanlık konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Kurban Bayramı tarihlerine yakın bir tarihte konuyla ilgili bir açıklamanın gelmesi beklenmektedir.
Son Güncelleme: 25.05.2021 15:46