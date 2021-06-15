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Kurban bayramı namazı nasıl kılınmaktadır? Kurban bayramı namazının detayları

Kurban Bayramı’na az bir zaman kalmışken sizi bazı konular hakkında bilgilendirmek istedik. Kurban Bayramı Namazı Nasıl Kılınır? Kurban Bayramı Namazı Anlatımı! Kurban Bayramı Nedir?

15 Haziran 2021 Salı 19:17
Kurban bayramı namazı nasıl kılınmaktadır? Kurban bayramı namazının detayları
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Kurban Bayramı’nda namaza başlamadan önce şöyle niyet edilir. “Niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama” ardından imamın “Allâhu Ekber” demesiyle iftitah adı verilen tekbiri söyleyince arkasında yer alan cemaat de “Allâhu Ekber” diyerek ellerini yukarı kaldırıp, sonra göbeklerinin altına bağlamaları gerekir. Bunun ardından sonda devamı Ramazan Bayramı namazı gibi devam etmektedir. Namaz tamamlandıktan sonra hutbe okunur.

Teşrik tekbirleri

Kurban Bayramı gününden tam bir gün öncesi Arefe diye adlandıralan gününün sabahına müteakiben namazından tutunda bayramın son günü yani dördüncü günü ikindi namazına kadar yirmi üç vakit farz namazlarının peşinde, selamdan sonra birer defa;

“Allâhu Ekber, Allâhu Ekber, Lâ ilâhe illallâhu vallâhu Ekber. Allâhu Ekber ve lillâhi’lhamd” diye tekbir almak vacibdir. Buna “Teşrik Tekbiri” denmesi öngörülür.

Bu belirtilen tekbir hem cemaat ile , hem de tek başına kılınan yolcuya, yolcu olmayana, erkeğe ve kadına vacib sayılmaktadır.

Yetişemeyin imama ikinci rekat itibariyle katılan kişi birinci rekâtı kıldıktan sonra teşrik tekbirini almalıdır. Namazda sehiv secdesi yapılmasını durumunu bağlayan bir nokta olduysa teşrik tekbiri, sehiv secdesinden sonra alınması lazım.  Bir aksilik olup İmam, Teşrik tekbirini unuttuğunu varsayarsak, cemaatin bu tekbiri alması mümkündür.

Teşrik tekbirinin denilen mühim tekbiri selamdan sonra ara vermeden alınması gerekmektedir. Eğer kişi unutup selamdan sonra konuşmuş ardından da camiden çıkmışsa artık tedbir alması mümkün sayılmaz.  Teşrik tekbirleri günlerinde kılınmayan namazlar Teşrik günlerinde kaza edilirse, Teşrik tekbirlerini almak gerekir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilirse tekbir alınamaz.

Bayramda görevlerimiz

Bayram sabahları aile olarak erken kalkılır. Yıkanıp, hadesten taharet yani beden temizliği ve temiz kıyafetlerin giyilmesi uygun görülür. Bayramda hoş kokular sürülmesi ve camiye gidilmesi orada insanlara güler yüzle karşılayıp selem vermek gerekir. Fakir ve fukaralara, düşkünlere sevindirmek, büyükleri ziyaret etmek bayram da yapılması istenen başta gelen noktalarındandır. Bayram kuran okuyup dua etmek, küslüğü bırakabilmek sadaka verebilmek, mezar ziyaretleri yapabilmek sevap kazandıran davranışlardandır.

 


Son Güncelleme: 15.06.2021 19:17
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KurbanbayramıRamazanBayramıKurbanInekKeçiKoyunKuzu
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