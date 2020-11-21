Kuranı Kerim'i yırtan İbrahim Atabey yakalandı mı?

Yakın zamanda Kuranı yırtarak youtube kanalında paylaşan İbrahim Atabey sosyal medyada ağır eleştiriler alarak gündem olmuştu. Sosyal medya da bulunan dayak yemiş bir adamın fotoğrafı ise İbrahim Atabey olduğu iddiasını gündeme getirdi.

Geçtiğimiz günlerde YouTube'a yüklediği videoyla Müslümanları öfkelendiren İbrahim Atabey, İslam dininin kutsal kitabı olani yırtıp attı. Tepki çeken görüntüler sonrasında sosyal medyada kampanya başlatan vatandaşlar, İbrahim Atabey'in yakalanmasını ve mahkum edilmesini talep etti. Olayın ardından Ankara'da Başsavcılığın yaptığı yazılı açıklamada: "İbrahim Atabey isimli şahıs hakkında Kur'an-ı Kerim sayfalarını yırtması ve İslam dinine yönelik sosyal medya paylaşımları nedeniyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve halkın bir kısmının benimsediği dini değerleri alenen aşağılama suçlarından resmen soruşturma başlatılmıştır. Şüpheli İbrahim Atabey'in Rusya ülkesinde bulunduğu bilgisi alınmış olup, soruşturma işlemlerine titizlikle devam olunmaktadır" dedi.

Bugün sosyal medya üzerinde dolaşan fotoğraftaysa Atabey’in yakalanarak darp edildiği söylendi. Bu fotoğraf kısa bir zaman içinde sosyal medya üzerinde en fazla paylaşım yapılanlar arasında yerini aldı. Mevcut fotoğrafın İbrahim Atabey olup olmadığı ise netlik kazanmamıştır.