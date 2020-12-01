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Kuran'da kaç cüz, sure, sayfa vardır?

İslam dünyasının kutsal kitabı Kuran-ı Kerim’dir. Kuran-ı Kerim’i her Müslümanın okuması gerekirken Kuran’da kaç cüz, sure, sayfa vardır gibi bilgilerinde bilinmesi gerekmektedir.

01 Aralık 2020 Salı 22:32
Kuran'da kaç cüz, sure, sayfa vardır?
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Kuran-ı Kerim, İslam dininin ana yol göstericisi kutsal kitaptır. Kuran kelimesinin kökeni Arapçadır. Şeriat hukukunun doğup gelişmesi anlamına gelmektedir. Kuran-ı Kerim Hz. Muhammed’e Hira mağarasında dinlenmeye çekildiği zaman 610 yılında Hz. Cebrail meleği aracılığıyla indirilmiştir.

Kuran’ın vahyi yani indirilmesi 610 yılının Kadir Gecesi başlamış ve toplam 23 yıl sürmüştür. Hz. Muhammed 13 yıl Mekke, 10 yıl ise Medine’de kaldığı sürede Kuran indirilmiştir.

Kuran’da kaç ayet var?

Kuran içerisinde yer alan cümlelere ayet denir. Kuran-ı Kerim’i diğer kutsal kitaplardan ayıran özelliklerinden biri de günümüze dek değiştirilmeden ulaşmış olmasıdır. Kuran-ı Kerim halk arasında 6666 ayetten oluştuğu söylense de aslında Kuran-ı Kerim 6236 ayettir.

Kuran’da kaç cüz, sure ve sayfa var?

Kuran’ın her 20 sayfalık bölümleri 1 cüzü ifade eder. Kuran’da toplam 30 cüz vardır. Her cüzün başlangıcında yer alan işaretle kaçıncı cüz olduğu belirtilir.

Kuran-ı Kerim’de her surenin başlangıcında o surenin adı ve cüz numarası yazılıdır ve bu numaralar sure bitine dek sayfa üzerinden yazar.

Kuran-ı Kerim genel yapısı itibariyle ilk olarak 7 ayete denk olan Fatiha Suresi ile başlar ardından ise Bakara Suresi gelir. Bu surelerin dışında ise 112 sure bulunmaktadır.

Ayet ne demek?

Sözlük anlamı “açık alamet, işaret, emare, iz ve nişane” olan ayet kelimesinin çoğulu ay veya ayat’tır. Ayrıca Allah’ın var olduğuna delalet eden şeyler ile peygamberlerin hak olduğunu ispat eden mucizelere de ayet denmektedir. Kuran’da da ayet kelimesi mucize, alamet, acaib iş, delil gibi anlamlarda kullanılmıştır.

Kuran-ı Kerim surelerden sureler de ayetlerden oluşmaktadır. Ayet, sonu başı belli olan, uzun veya kısa, bir harf ve birkaç kelime ya da cümleden oluşan Allah’ın sözlerine denmektedir. En kısa ayet bir kelime olan “ müdhâmmetân”’dır. (Rahmân, 55/64) En uzun ayet ise bir sayfadır. (Bakara, 2/282) Kuran’da Fatiha suresinin başında yer alan besmele dahil olmak üzere toplam 6236 ayet vardır. Kur

Ayetlerin son kelimeleri kendisinden sonra gelen ayeti ifade ettiği için “fasıla” olarak ifade edilir. Ayetlerin dizilişindeki sıralama ise vahiy edilme zamanlarıyla belirlenmiştir. İlk inen ayet Alak suresinin ilk beş ayetidir. Son inen ayetler hakkında ise kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak bazı alimler son inen ayetlerin Bakara suresinin 278 ve 281, Nisa suresinin 176, Tevbe suresinin 128 ve 129, Nas suresinin 1 ve 3, Maide suresinin 3.ayetleri olarak ifade edilmektedir.



Son Güncelleme: 01.12.2020 22:32
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Anahtar Kelimeler:
AyetCüz
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