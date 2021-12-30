Kuran’da hangi erkek bebek isimleri yer almaktadır?

Anne ve babalar,çocuklarına isim koyarken dikkatli davranmaktadır. Özellikle, Kuran’da geçen isimleri çocuklarına koymaya özen gösterirler. Kuran’da da birçok erkek bebek isimleri bulunmaktadır. İsmin anlamlı ve güzel olmasına dikkat edilir. Kuran’da geçen erkek bebek isimlerinin anlamları araştırılıyor. Kuran’da hangi erkek bebek isimleri geçer?

Kuran’da geçen erkek bebek isimleri ve anlamları aşağıda yer almaktadır. Birçok insan bebeklerine Kuran’da geçen isimleri koyar. İşte Kuran’da geçen erkek bebek isimleriyle anlamları;

Kuran’da A harfiyle başlayan erkek bebek isimleri

Ali : Yüksek mertebeye sahip kişi, yüce anlamlarına gelir.

Ahmet: Övgüyü hak eden kişi anlamındadır.

Adem : Temiz insan anlamı taşır.

Asım : Günahı bulunmayan temiz insan anlamına gelmektedir.

Adil: Doğruluk yolundan ayrılmayan kişi anlamına gelir.

Azer: Ateş anlamı taşımaktadır.

Alim : bilgili, bilgin kişi anlamına gelir.

Ahsa : Hesap yapma anlamına gelmektedir.

Afil: Görünmez anlamı bulunmaktadır.

Kuran’da B harfiyle başlayan erkek bebek isimleri

Batın : Tek ve biricik anlamlarına gelir.

Beyda: Kurak yer anlamına gelir.

Benan : Dikkat çeken parmakla gösterilen kişi anlamındadır.

Bükre: Sabah vakti anlamına gelir.

Bukra : erken vakit anlamına gelir.

Barak : Bereketli anlamında kullanılır.

Kuran’da C harfiyle başlayan erkek bebek isimleri

Celal : Yüce anlamına gelir.

Cihat: Din uğruna düşmanla savaşmak anlamına gelir.

Cahid: Çok çabalayan kişi anlamına gelir .

Kuran’da D harfiyle başlayan erkek bebek isimleri

Duha : Kuşluk vakti anlamına gelir.

Dehri : Çok bilgin anlamına gelir.

Dafi : Engelleri ortadan kaldıran anlamına gelir

Kuran’da E harfiyle başlayan erkek bebek isimleri

Ebrar : İyilikle dolu olan kişi anlamına gelir.

Ensar : Koruyucu anlamına gelmektedir.

Efnan : Tür anlamı taşımaktadır.

Etka : Allah korkusu bulunan kişi anlamına gelmektedir.

Enfal: Ganimet anlamı taşımaktadır.

Ekmel: Eksiksiz kişi anlamına gelir.

Evfa : Vefalı anlamı taşır.

Kuran’da F harfiyle başlayan erkek bebek isimleri

Furkan : Doğru yolu gösteren kişi anlamı taşır.

Fettah . Üstün kimse anlamı taşır.

Fuad: Gönül anlamı taşımaktadır.

Kuran’da H harfi ile başlayan erkek bebek isimleri

Harun : Parlak anlamı taşımaktadır.

Halil: Sadık olan kişi anlamı taşır.

Huda : Yol gösteren kişi anlamı taşır.

Hatem : Cömert anlamına gelmektedir.

Halef: Soy anlamı taşır.

Kuran’da İ harfiyle başlayan erkek bebek isimleri

İbrahim : Hak anlamı taşır.

İmran: Refaha ermiş kişi anlamı taşır.

İshak: Güler yüz anlamı taşır.

Kuran’da K harfiyle başlayan erkek bebek isimleri

Kadir: Kudretli kimse anlamı taşır.

Karin : Yakın anlamına gelmektedir.

Kamer : Ay anlamı taşır.

Kadem : Uğur anlamına gelir.

Kavi : Kudretli ,zengin kişi anlamına gelir.

Kuran’da M harfiyle başlayan erkek bebek isimleri

Malik : Bir şeye sahip olma anlamı taşır.

Melik: Hükümdar anlamı taşır.

Mehdi: Kendisine yol gösterilen kişi anlamı taşır.

Kuran’da N harfiyle başlayan erkek bebek isimleri

Nuri: Aydınlık anlamı taşımaktadır.

Nehar: Gündüz anlamına gelir.

Nadi: Haykırmak anlamına gelir.

Kuran’da R harfiyle başlayan erkek bebek isimleri

Rafi : Yüce anlamına gelmektedir.

Rasih: Bilgi sahibi olan kişi anlamına gelir.

Raki: Saygı duyan kişi anlamına gelir.

Kuran’da S harfiyle başlayan erkek bebek isimleri

Sirac: Aydınlık anlamına gelmektedir.

Semi: İşitme kuvveti olan kişi anlamına gelir.

Seva : Birlik beraberlik anlamı taşır.

Kuran’da Ş harfiyle başlayan erkek bebek isimleri

Şura : Danışma meclisi anlamına gelir.

Şakir: Şükretmek anlamına gelir.

Kuran’da T harfiyle başlayan erkek bebek isimleri

Turab: Toprak anlamına gelir.

Tuğyan : Çoşku anlamı taşır.

Tayyip: İyi ve hoş anlamına gelmektedir.

Kuran’da Y harfiyle başlayan erkek bebek isimleri

Yelit : Eksilme ve azalma anlamlarına gelir.

Yenal: Amacına ulaşmış kişi anlamına gelmektedir.

Kuran’da Z harfiyle başlayan erkek bebek isimleri