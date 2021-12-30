Kuran’da hangi erkek bebek isimleri yer almaktadır?

Anne ve babalar,çocuklarına isim koyarken dikkatli davranmaktadır. Özellikle, Kuran’da geçen isimleri çocuklarına koymaya özen gösterirler. Kuran’da da birçok erkek bebek isimleri bulunmaktadır. İsmin anlamlı ve güzel olmasına dikkat edilir. Kuran’da geçen erkek bebek isimlerinin anlamları araştırılıyor. Kuran’da hangi erkek bebek isimleri geçer?
Kuran’da geçen erkek bebek isimleri ve anlamları aşağıda yer almaktadır. Birçok insan bebeklerine Kuran’da geçen isimleri koyar. İşte Kuran’da geçen erkek bebek isimleriyle anlamları;
Kuran’da A harfiyle başlayan erkek bebek isimleri
- Ali : Yüksek mertebeye sahip kişi, yüce anlamlarına gelir.
- Ahmet: Övgüyü hak eden kişi anlamındadır.
- Adem : Temiz insan anlamı taşır.
- Asım : Günahı bulunmayan temiz insan anlamına gelmektedir.
- Adil: Doğruluk yolundan ayrılmayan kişi anlamına gelir.
- Azer: Ateş anlamı taşımaktadır.
- Alim : bilgili, bilgin kişi anlamına gelir.
- Ahsa : Hesap yapma anlamına gelmektedir.
- Afil: Görünmez anlamı bulunmaktadır.
Kuran’da B harfiyle başlayan erkek bebek isimleri
- Batın : Tek ve biricik anlamlarına gelir.
- Beyda: Kurak yer anlamına gelir.
- Benan : Dikkat çeken parmakla gösterilen kişi anlamındadır.
- Bükre: Sabah vakti anlamına gelir.
- Bukra : erken vakit anlamına gelir.
- Barak : Bereketli anlamında kullanılır.
Kuran’da C harfiyle başlayan erkek bebek isimleri
- Celal : Yüce anlamına gelir.
- Cihat: Din uğruna düşmanla savaşmak anlamına gelir.
- Cahid: Çok çabalayan kişi anlamına gelir .
Kuran’da D harfiyle başlayan erkek bebek isimleri
- Duha : Kuşluk vakti anlamına gelir.
- Dehri : Çok bilgin anlamına gelir.
- Dafi : Engelleri ortadan kaldıran anlamına gelir
Kuran’da E harfiyle başlayan erkek bebek isimleri
- Ebrar : İyilikle dolu olan kişi anlamına gelir.
- Ensar : Koruyucu anlamına gelmektedir.
- Efnan : Tür anlamı taşımaktadır.
- Etka : Allah korkusu bulunan kişi anlamına gelmektedir.
- Enfal: Ganimet anlamı taşımaktadır.
- Ekmel: Eksiksiz kişi anlamına gelir.
- Evfa : Vefalı anlamı taşır.
Kuran’da F harfiyle başlayan erkek bebek isimleri
- Furkan : Doğru yolu gösteren kişi anlamı taşır.
- Fettah . Üstün kimse anlamı taşır.
- Fuad: Gönül anlamı taşımaktadır.
Kuran’da H harfi ile başlayan erkek bebek isimleri
Halil: Sadık olan kişi anlamı taşır.
Huda : Yol gösteren kişi anlamı taşır.
Hatem : Cömert anlamına gelmektedir.
Halef: Soy anlamı taşır.
Kuran’da İ harfiyle başlayan erkek bebek isimleri
- İbrahim : Hak anlamı taşır.
- İmran: Refaha ermiş kişi anlamı taşır.
- İshak: Güler yüz anlamı taşır.
Kuran’da K harfiyle başlayan erkek bebek isimleri
- Kadir: Kudretli kimse anlamı taşır.
- Karin : Yakın anlamına gelmektedir.
- Kamer : Ay anlamı taşır.
- Kadem : Uğur anlamına gelir.
- Kavi : Kudretli ,zengin kişi anlamına gelir.
Kuran’da M harfiyle başlayan erkek bebek isimleri
- Malik : Bir şeye sahip olma anlamı taşır.
- Melik: Hükümdar anlamı taşır.
- Mehdi: Kendisine yol gösterilen kişi anlamı taşır.
Kuran’da N harfiyle başlayan erkek bebek isimleri
- Nuri: Aydınlık anlamı taşımaktadır.
- Nehar: Gündüz anlamına gelir.
- Nadi: Haykırmak anlamına gelir.
Kuran’da R harfiyle başlayan erkek bebek isimleri
- Rafi : Yüce anlamına gelmektedir.
- Rasih: Bilgi sahibi olan kişi anlamına gelir.
- Raki: Saygı duyan kişi anlamına gelir.
Kuran’da S harfiyle başlayan erkek bebek isimleri
- Sirac: Aydınlık anlamına gelmektedir.
- Semi: İşitme kuvveti olan kişi anlamına gelir.
- Seva : Birlik beraberlik anlamı taşır.
Kuran’da Ş harfiyle başlayan erkek bebek isimleri
- Şura : Danışma meclisi anlamına gelir.
- Şakir: Şükretmek anlamına gelir.
Kuran’da T harfiyle başlayan erkek bebek isimleri
- Turab: Toprak anlamına gelir.
- Tuğyan : Çoşku anlamı taşır.
- Tayyip: İyi ve hoş anlamına gelmektedir.
Kuran’da Y harfiyle başlayan erkek bebek isimleri
- Yelit : Eksilme ve azalma anlamlarına gelir.
- Yenal: Amacına ulaşmış kişi anlamına gelmektedir.
Kuran’da Z harfiyle başlayan erkek bebek isimleri
- Zahit: Haramdan uzak anlamına gelir.
- Zahir: Parlak anlamı taşır.
Son Güncelleme: 30.12.2021 00:18