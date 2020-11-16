Kur’an-ı Kerim’i yırtan Youtuber İbrahim Atabey kimdir? İbrahim Atabey hakkında yasal işlem başlatıldı!

Atabey’in gündem olan küstah açıklamalarının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü yasal işlem başlattı. EGM’den yapılan açıklamada “16 Kasım 2020 tarihinde YouTubeadlı video paylaşım sitesinde paylaşılan ve sosyal medyada #İbrahimAtabeyTutuklansın etiketiyle gündeme gelen bir videoda dini değerleri alenen aşağılayan ve kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’i yırtan şahsın görülmesi üzerine tespit çalışması yapılmıştır. Videodaki şahsın İ.A. olduğu, çeşitli suçlardan 11 adet kaydının bulunduğu, firari olarak Rusya’da ikamet ettiği anlaşılmıştır. Şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup ülkemize iade süreci takip edilmektedir.” İfadelerine yer verildi.

İbrahim Atabey kimdir?

Youtube platformu üzerinden yaptığı yayınlarla tanınan Atabey, İslam karşıtı videolarıyla biliniyor. Youtube üzerinde GİGTV adında bir kanalda yaptığı yayınlarda sözde yaptığı araştırmaları paylaşan Atabey İslam dinine karşı söylemleri sonucu birçok kullanıcıdan tepki aldı. Tepkilerden biri de eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’ten geldi. Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Atabey hakkında işlem başlatılmasını istemişti.

Atabey’in daha öncede İslam karşıtı videolar yayınlamasına karşın son olarak Kuran-ı Kerim’in sayfalarını yırtarak sayfalara tükürmesi videonun sonunda ise Hz. Muhammed’e hakaret etmesi bardağı taşırdı. EGM Atabey hakkında yasal işlem başlattı.