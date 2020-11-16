İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Takım ilk kez Rusya'yı mağlup etti
Son Dakika
Milli Takım ilk kez Rusya'yı...
Bakan Koca uyardı: Virüs daha çok bu yolla bulaşıyor
Bakan Koca uyardı: Virüs daha...
Konya'da bir genç, birlikte olduğu 2 çocuk annesi kadını vurup öldürdü
Konya'da bir genç, birlikte olduğu...
Özel hastanelerdeki koronavirüs testi ve tedavisinde ödenen ücretler geri alınabilir mi?
Son Dakika
Özel hastanelerdeki koronavirüs testi ve...

Kur’an-ı Kerim’i yırtan Youtuber İbrahim Atabey kimdir? İbrahim Atabey hakkında yasal işlem başlatıldı!

Youtuber İbrahim Atabey Kur’an-ı Kerim’e ve Peygamber Efendimize bir yayını sırasında hakaret etmesiyle gündem olmuştu. Atabey’in küstah açıklamalarına birçok kullanıcı tarafından tepki geldi.

16 Kasım 2020 Pazartesi 21:28
Kur’an-ı Kerim’i yırtan Youtuber İbrahim Atabey kimdir? İbrahim Atabey hakkında yasal işlem başlatıldı!
Takip Et:

Atabey’in gündem olan küstah açıklamalarının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü yasal işlem başlattı. EGM’den yapılan açıklamada “16 Kasım 2020 tarihinde YouTubeadlı video paylaşım sitesinde paylaşılan ve sosyal medyada #İbrahimAtabeyTutuklansın etiketiyle gündeme gelen bir videoda dini değerleri alenen aşağılayan ve kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’i yırtan şahsın görülmesi üzerine tespit çalışması yapılmıştır. Videodaki şahsın İ.A. olduğu, çeşitli suçlardan 11 adet kaydının bulunduğu, firari olarak Rusya’da ikamet ettiği anlaşılmıştır. Şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup ülkemize iade süreci takip edilmektedir.” İfadelerine yer verildi.

İbrahim Atabey kimdir?


Youtube platformu üzerinden yaptığı yayınlarla tanınan Atabey, İslam karşıtı videolarıyla biliniyor. Youtube üzerinde GİGTV adında bir kanalda yaptığı yayınlarda sözde yaptığı araştırmaları paylaşan Atabey İslam dinine karşı söylemleri sonucu birçok kullanıcıdan tepki aldı. Tepkilerden biri de eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’ten geldi. Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Atabey hakkında işlem başlatılmasını istemişti.

Atabey’in daha öncede İslam karşıtı videolar yayınlamasına karşın son olarak Kuran-ı Kerim’in sayfalarını yırtarak sayfalara tükürmesi videonun sonunda ise Hz. Muhammed’e hakaret etmesi bardağı taşırdı. EGM Atabey hakkında yasal işlem başlattı.



Son Güncelleme: 16.11.2020 21:28
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
YouTubeIbrahim Atabey
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünyada koronavirüs vaka sayısı 55 milyonu geçti
Dünyada koronavirüs vaka sayısı 55 milyonu geçti
Dehşete düşüren görüntüler! Çocuğu dövüp yere çarptı
Dehşete düşüren görüntüler! Çocuğu dövüp yere çarptı
Feci olay! Beton mikseri viyadükten düştü: 1 ölü
Feci olay! Beton mikseri viyadükten düştü: 1 ölü
Adliye önünde pompalı dehşet! Kayınpederini ve eşini vurdu
Adliye önünde pompalı dehşet! Kayınpederini ve eşini vurdu
Hamster'e tokat ve ısırık cezasız kalmadı
Hamster'e tokat ve ısırık cezasız kalmadı
Koronavirüs tedbirlerini hiçe saydılar! Sosyal medya fenomenlerinden skandal parti
Koronavirüs tedbirlerini hiçe saydılar! Sosyal medya fenomenlerinden skandal parti

Popüler Haberler

İnternet üzerinden kredi kartı limiti arttırma işlemleri
Öğretmen neden final yapıyor, neden bitti? Başka kanalda yeniden başlar mı?
İki Gözüm Ahmet filmi konusu nedir? İki Gözüm Ahmet filmi oyuncuları kimlerdir?
2021 dini günler takvimi
Genç girişimci desteği kredisini almanın şartları nelerdir? 2020
Vartolu Çukur'a geri dönecek mi, ayrıldı mı?
Yasak Elma Halit neden yok,Talat Bulut geri dönecek mi, diziden ayrıldı mı?
Show TV Güldür Güldür Show yayın günü ve tarihi
Yapımı basit olan Örgü ve saç modelleri hangileridir?
16 Kasım 2020 Pazartesi Türkiye koronavirüs (coronavirüs) tablosu ve 16 Kasım 2020 Pazartesi Dünya genelinde vaka sayısı
Ölen kişinin borçları silinir mi? Ölen kişinin borcu ne olur?
Virüsten korunmak için kaç derece alkollü kolonya kullanmak gerekir?
Hak sahipliği belgesi nedir? Toki hak sahipliği belgesi nereden alınır? Edevlet Hak sahipliği belgesi çıkarma işlemleri
Kurşun dizisi Gülce kimdir? Gerçek adı nedir? Berrak Tüzünataç hakkında bilgiler
Seksenler Niyazi kimdir? Gerçek adı nedir? Haluk Özenç hakkında bilgiler
Kırmızı Oda Sema kimdir? Nur Erkul biyografisi
Çukur dizisi Sincanlı Namık kimdir? Yıldırım Şimşek nerelidir?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Kesiş kimdir? Volkan Uygun hakkında bilgiler
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi İlteber Şelemzar Emiri kimdir? Taner Turan yaşı ve oynadığı diziler
Yasak Elma dizisi Çağatay kimdir? Berk Oktay rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Sefirin Kızı dizisi Sahra karakterini kim canlandırıyor? Deniz Işın biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.