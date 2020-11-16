Kur’an-ı Kerim’i yırtan Youtuber İbrahim Atabey kimdir? İbrahim Atabey hakkında yasal işlem başlatıldı!

Atabey’in gündem olan küstah açıklamalarının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü yasal işlem başlattı. EGM’den yapılan açıklamada “16 Kasım 2020 tarihinde YouTubeadlı video paylaşım sitesinde paylaşılan ve sosyal medyada #İbrahimAtabeyTutuklansın etiketiyle gündeme gelen bir videoda dini değerleri alenen aşağılayan ve kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’i yırtan şahsın görülmesi üzerine tespit çalışması yapılmıştır. Videodaki şahsın İ.A. olduğu, çeşitli suçlardan 11 adet kaydının bulunduğu, firari olarak Rusya’da ikamet ettiği anlaşılmıştır. Şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup ülkemize iade süreci takip edilmektedir.” İfadelerine yer verildi.
İbrahim Atabey kimdir?
Atabey’in daha öncede İslam karşıtı videolar yayınlamasına karşın son olarak Kuran-ı Kerim’in sayfalarını yırtarak sayfalara tükürmesi videonun sonunda ise Hz. Muhammed’e hakaret etmesi bardağı taşırdı. EGM Atabey hakkında yasal işlem başlattı.