Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması kim kazandı? Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması 2021 final sonuçları

2017 senesinden bu yana Ramazan Özel olarak Kur\'anı Kerim\'i Güzel Okuma Yarışması bu sene de gönülleri mest etti. Birbirinden sesi güzel okuyucular Ramazan ayı boyunca izleyenlere huzurlu bir ramazan geçirtti. Bir ay boyunca çokça yarışmacının katıldığı yarışmada nihayet kazananda belirlendi.

TRT hayranları tarafından ilgi ile takip edilen yarışmanın kimin kazandığı ise merak konusu oldu ve intenette aratılmaya başlandı. TRT'nin bu güzide yarışmasını kim kazandı? İşte ayrıntılar.

Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın 5. sezonunun kazananı, Şura suresi tilavetiyle Muhammed İsmail Demirel oldu. Ödülü ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendisine takdim edildi.

Yarışma normalde Kasım ayı içerisinde her perşembe gecesi TRT 1 ekranlarında yaınlanır. Her bölümde beş adet yarışmacı yarışır. Yarışmacıların gösterdiği performans stüdyodaki izleyiciler ve jüri üyelerince belirlenir. En yüksek olan yarışmacı hafta birincisi seçilir. Hafta birincisi olan kişi ay finaline katılmaya hak kazanır. Jüri üyelerinin ise her ay için bir adet yarışmacıyı finale gönderme hakkı bulunuyor. Ay içerisinde birinci olanlar ise yarı finalde boy gösterme hakkına sahip olurlar. Ay finalleri ise her ayın son perşembesi gerçekleştirilir. Mayıs ayına gelindiğinde ise yarı final performansları sergilenir. Yarışmanın finaline ise dört kişi katılır ve final kadir gecesinde gerçekleştirilir.

n 4 yarışmacı ile büyük final gerçekleştirilir. Büyük finale kalan 8 yarışmacı arasından da birinci, ikinci ve üçüncü seçilir.