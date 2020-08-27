Kur’an-ı Kerim’de Kaç Sure ve Kaç Ayet Bulunuyor?
Kur’an-ı Kerim’de toplam 114 sure yer almaktadır. 6666 tane ayet ve 30 cüz yer almaktadır. Besmele bir ayettir ve sureler bu ayet ile başlamaktadır. Kur’an-ı Kerim içerisinde yer alan ayetler ve sureler sırasıyla şunlardır:
-Fatiha Suresi, 7 ayetten oluşmaktadır.
-Bakara Suresi, 286 ayetten oluşmaktadır.
-Âl-i İmrân Suresi 200 ayetten oluşmaktadır.
-Nisâ Suresi 176 ayetten oluşmaktadır.
-Mâide Suresi 120 ayetten oluşmaktadır.
-En'âm Suresi 165 ayetten oluşmaktadır.
-A'râf Suresi 206 ayetten oluşmaktadır.
-Enfâl Suresi 75 ayetten oluşmaktadır.
-Tevbe Sûresi 129 ayetten oluşmaktadır.
-Yunus Suresi 109 ayetten oluşmaktadır.
-Hud suresi 123 ayetten oluşmaktadır.
-Ra’d Suresi 43 ayetten oluşmaktadır.
-İbrahim Suresi 52 ayetten oluşmaktadır.
-Hicr Suresi 99 ayetten oluşmaktadır.
-Nahl Suresi 128 ayetten oluşmaktadır.
-İsra Suresi 111 ayetten oluşmaktadır.
-Kehf Suresi 110 ayetten oluşmaktadır.
-Meryem Suresi 98 ayetten oluşmaktadır.
-Ta-Ha Suresi 135 ayetten oluşmaktadır.
-Enbiya Suresi 112 ayetten oluşmaktadır.
-Hac Suresi 78 ayetten oluşmaktadır.
-Mü’minun Suresi 118 ayetten oluşmaktadır.
-Nur Suresi 64 ayetten oluşmaktadır.
-Furkan Suresi 77 ayetten oluşmaktadır.
-Şuara Suresi 227 ayetten oluşmaktadır.
-Neml Suresi 93 ayetten oluşmaktadır.
-Kasas Suresi 88 ayetten oluşmaktadır.
-Ankebut Suresi 69 ayetten oluşmaktadır.
-Rum suresi 60 ayetten oluşmaktadır.
-Lokman Suresi 34 ayetten oluşmaktadır.
-Secde Suresi 30 ayetten oluşmaktadır.
-Ahzab Suresi 73 ayetten oluşmaktadır.
-Sebe Suresi 54 ayetten oluşmaktadır.
-Fatır Suresi 45 ayetten oluşmaktadır.
-Yasin Suresi 83 ayetten oluşmaktadır.
-Saffat Suresi 182 ayetten oluşmaktadır.
-Sad Suresi 88 ayetten oluşmaktadır.
-Zümer Suresi 75 ayetten oluşmaktadır.
-Mü’min Suresi 85 ayetten oluşmaktadır.
-Fussilet Suresi 54 ayetten oluşmaktadır.
-Şura Suresi 53 ayetten oluşmaktadır.
-Zuhruf Suresi 89 ayetten oluşmaktadır.
-Duhan Suresi 59 ayetten oluşmaktadır.
-Casiye Suresi 37 ayetten oluşmaktadır.
-Ahkaf Suresi 35 ayetten oluşmaktadır.
-Muhammed Suresi 38 ayetten oluşmaktadır.
-Fetih Suresi 29 ayetten oluşmaktadır.
-Hucurat Suresi 18 ayetten oluşmaktadır.
-Kaf Suresi 45 ayetten oluşmaktadır.
-Zariyat Suresi 60 ayetten oluşmaktadır.
-Tur Suresi 49 ayetten oluşmaktadır.
-Necm Suresi 62 ayetten oluşmaktadır.
-Kamer Suresi 55 ayetten oluşmaktadır.
-Rahman Suresi 78 ayetten oluşmaktadır.
-Vakıa Suresi 96 ayetten oluşmaktadır.
-Mücadele Suresi 22 ayetten oluşmaktadır.
-Haşr Suresi 24 ayetten oluşmaktadır.
-Mümtehine Suresi 13 ayetten oluşmaktadır.
-Saf Suresi 14 ayetten oluşmaktadır.
-Cum’a Suresi 11 ayetten oluşmaktadır.
-Münafikun Suresi 11 ayetten oluşmaktadır.
-Teğabün Suresi 18 ayetten oluşmaktadır.
-Talak Suresi 12 ayetten oluşmaktadır.
-Tahrim Suresi 12 ayetten oluşmaktadır.
-Mülk Suresi 30 ayetten oluşmaktadır.
-Kalem Suresi 52 ayetten oluşmaktadır.
-Hakka Suresi 52 ayetten oluşmaktadır.
-Mearic Suresi 44 ayetten oluşmaktadır.
-Nuh Suresi 28 ayetten oluşmaktadır.
-Cin Suresi 28 ayetten oluşmaktadır.
-Müzzemmil Suresi 20 ayetten oluşmaktadır.
-Müddessir Suresi 56 ayetten oluşmaktadır.
-Kıyamet Suresi 40 ayetten oluşmaktadır.
-İnsan Suresi 31 ayetten oluşmaktadır.
-Mürselat Suresi 50 ayetten oluşmaktadır.
-Nebe Suresi 40 ayetten oluşmaktadır.
-Naziat Suresi 46 ayetten oluşmaktadır.
-Abese Suresi 42 ayetten oluşmaktadır.
-Tekvir Suresi 29 ayetten oluşmaktadır.
-İnfitar Suresi 19 ayetten oluşmaktadır.
-Mutaffifin Suresi 36 ayetten oluşmaktadır.
-İnşikak Suresi 25 ayetten oluşmaktadır.
-Büruc Suresi 22 ayetten oluşmaktadır.
-Tarık Suresi 17 ayetten oluşmaktadır.
-A’la Suresi 19 ayetten oluşmaktadır.
-Gaşiye Suresi 26 ayetten oluşmaktadır.
-Fecr Suresi 30 ayetten oluşmaktadır.
-Beled Suresi 20 ayetten oluşmaktadır.
-Şems Suresi 15 ayetten oluşmaktadır.
-Leyl Suresi 21 ayetten oluşmaktadır.
-Duha Suresi 11 ayetten oluşmaktadır.
-İnşirah Suresi 8 ayetten oluşmaktadır.
-Tin Suresi 8 ayetten oluşmaktadır.
-Alak Suresi 19 ayetten oluşmaktadır.
-Kadir Suresi 5 ayetten oluşmaktadır.
-Beyyine Suresi 8 ayetten oluşmaktadır.
-Zilzal Suresi 8 ayetten oluşmaktadır.
-Adiyat Suresi 11 ayetten oluşmaktadır.
-Karia Suresi 11 ayetten oluşmaktadır.
-Tekasür Suresi 8 ayetten oluşmaktadır.
-Asr Suresi 3 ayetten oluşmaktadır.
-Hümeze Suresi 9 ayetten oluşmaktadır.
-Fil Suresi 5 ayetten oluşmaktadır.
-Kureyş Suresi 4 ayetten oluşmaktadır.
-Maun Suresi 7 ayetten oluşmaktadır.
-Kevser Suresi 3 ayetten oluşmaktadır.
-Kafirun Suresi 6 ayetten oluşmaktadır.
-Nasr Suresi 3 ayetten oluşmaktadır.
-Tebbet Suresi 5 ayetten oluşmaktadır.
-İhlas Suresi 4 ayetten oluşmaktadır.
-Felak Suresi 5 ayetten oluşmaktadır.
-Nas Suresi 6 ayetten oluşmaktadır.