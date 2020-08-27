İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif çıktı
Son Dakika
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif...
Emekli Maaşı 300 TL artabilir! Yeni düzenleme ile emekli maaşına zam geliyor
Son Dakika
Emekli Maaşı 300 TL artabilir!...
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan adayı Joe Biden’in açıklamalarına tepki!
Son Dakika
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan...
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkür etti
Son Dakika
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve...

Kur’an-ı Kerim’de Kaç Sure ve Kaç Ayet Bulunuyor?

Kur'an-ı Kerim'de kaç ayet ve kaç sure bulunuyor? Kur'an-ı Kerim'de bulunan surelerin isimleri nelerdir? Kur'an- Kerim'de kaç adet sure ve ayetin bulunduğu merak ediliyor. Kur'an-ı Kerim'de bulunan ayetlerin ve surelerin hangileri olduğu araştırılıyor.

27 Ağustos 2020 Perşembe 17:49
Kur’an-ı Kerim’de Kaç Sure ve Kaç Ayet Bulunuyor?
Takip Et:

Kur’an-ı Kerim’de Kaç Sure ve Kaç Ayet Bulunuyor?

Kur’an-ı Kerim’de toplam 114 sure yer almaktadır. 6666 tane ayet ve 30 cüz yer almaktadır. Besmele bir ayettir ve sureler bu ayet ile başlamaktadır. Kur’an-ı Kerim içerisinde yer alan ayetler ve sureler sırasıyla şunlardır:

-Fatiha Suresi, 7 ayetten oluşmaktadır.

-Bakara Suresi, 286 ayetten oluşmaktadır.

-Âl-i İmrân Suresi 200 ayetten oluşmaktadır.

-Nisâ Suresi 176 ayetten oluşmaktadır.

-Mâide Suresi 120 ayetten oluşmaktadır.

-En'âm Suresi 165 ayetten oluşmaktadır.

-A'râf Suresi 206 ayetten oluşmaktadır.

-Enfâl Suresi 75 ayetten oluşmaktadır.

-Tevbe Sûresi 129 ayetten oluşmaktadır.

-Yunus Suresi 109 ayetten oluşmaktadır.

-Hud suresi 123 ayetten oluşmaktadır.

-Ra’d Suresi 43 ayetten oluşmaktadır.

-İbrahim Suresi 52 ayetten oluşmaktadır.

-Hicr Suresi 99 ayetten oluşmaktadır.

-Nahl Suresi 128 ayetten oluşmaktadır.

-İsra Suresi 111 ayetten oluşmaktadır.

-Kehf Suresi 110 ayetten oluşmaktadır.

-Meryem Suresi 98 ayetten oluşmaktadır.

-Ta-Ha Suresi 135 ayetten oluşmaktadır.

-Enbiya Suresi 112 ayetten oluşmaktadır.

-Hac Suresi 78 ayetten oluşmaktadır.

-Mü’minun Suresi 118 ayetten oluşmaktadır.

-Nur Suresi 64 ayetten oluşmaktadır.

-Furkan Suresi 77 ayetten oluşmaktadır.

-Şuara Suresi 227 ayetten oluşmaktadır.

-Neml Suresi 93 ayetten oluşmaktadır.

-Kasas Suresi 88 ayetten oluşmaktadır.

-Ankebut Suresi 69 ayetten oluşmaktadır.

-Rum suresi 60 ayetten oluşmaktadır.

-Lokman Suresi 34 ayetten oluşmaktadır.

-Secde Suresi 30 ayetten oluşmaktadır.

-Ahzab Suresi 73 ayetten oluşmaktadır.

-Sebe Suresi 54 ayetten oluşmaktadır.

-Fatır Suresi 45 ayetten oluşmaktadır.

-Yasin Suresi 83 ayetten oluşmaktadır.

-Saffat Suresi 182 ayetten oluşmaktadır.

-Sad Suresi 88 ayetten oluşmaktadır.

-Zümer Suresi 75 ayetten oluşmaktadır.

-Mü’min Suresi 85 ayetten oluşmaktadır.

-Fussilet Suresi 54 ayetten oluşmaktadır.

-Şura Suresi 53 ayetten oluşmaktadır.

-Zuhruf Suresi 89 ayetten oluşmaktadır.

-Duhan Suresi 59 ayetten oluşmaktadır.

-Casiye Suresi 37 ayetten oluşmaktadır.

-Ahkaf Suresi 35 ayetten oluşmaktadır.

-Muhammed Suresi 38 ayetten oluşmaktadır.

-Fetih Suresi 29 ayetten oluşmaktadır.

-Hucurat Suresi 18 ayetten oluşmaktadır.

-Kaf Suresi 45 ayetten oluşmaktadır.

-Zariyat Suresi 60 ayetten oluşmaktadır.

-Tur Suresi 49 ayetten oluşmaktadır.

-Necm Suresi 62 ayetten oluşmaktadır.

-Kamer Suresi 55 ayetten oluşmaktadır.

-Rahman Suresi 78 ayetten oluşmaktadır.

-Vakıa Suresi 96 ayetten oluşmaktadır.


-Hadid Suresi 29 ayetten oluşmaktadır.

-Mücadele Suresi 22 ayetten oluşmaktadır.

-Haşr Suresi 24 ayetten oluşmaktadır.

-Mümtehine Suresi 13 ayetten oluşmaktadır.

-Saf Suresi 14 ayetten oluşmaktadır.

-Cum’a Suresi 11 ayetten oluşmaktadır.

-Münafikun Suresi 11 ayetten oluşmaktadır.

-Teğabün Suresi 18 ayetten oluşmaktadır.

-Talak Suresi 12 ayetten oluşmaktadır.

-Tahrim Suresi 12 ayetten oluşmaktadır.

-Mülk Suresi 30 ayetten oluşmaktadır.

-Kalem Suresi 52 ayetten oluşmaktadır.

-Hakka Suresi 52 ayetten oluşmaktadır.

-Mearic Suresi 44 ayetten oluşmaktadır.

-Nuh Suresi 28 ayetten oluşmaktadır.

-Cin Suresi 28 ayetten oluşmaktadır.

-Müzzemmil Suresi 20 ayetten oluşmaktadır.

-Müddessir Suresi 56 ayetten oluşmaktadır.

-Kıyamet Suresi 40 ayetten oluşmaktadır.

-İnsan Suresi 31 ayetten oluşmaktadır.

-Mürselat Suresi 50 ayetten oluşmaktadır.

-Nebe Suresi 40 ayetten oluşmaktadır.

-Naziat Suresi 46 ayetten oluşmaktadır.

-Abese Suresi 42 ayetten oluşmaktadır.

-Tekvir Suresi 29 ayetten oluşmaktadır.

-İnfitar Suresi 19 ayetten oluşmaktadır.

-Mutaffifin Suresi 36 ayetten oluşmaktadır.

-İnşikak Suresi 25 ayetten oluşmaktadır.

-Büruc Suresi 22 ayetten oluşmaktadır.

-Tarık Suresi 17 ayetten oluşmaktadır.

-A’la Suresi 19 ayetten oluşmaktadır.

-Gaşiye Suresi 26 ayetten oluşmaktadır.

-Fecr Suresi 30 ayetten oluşmaktadır.

-Beled Suresi 20 ayetten oluşmaktadır.

-Şems Suresi 15 ayetten oluşmaktadır.

-Leyl Suresi 21 ayetten oluşmaktadır.

-Duha Suresi 11 ayetten oluşmaktadır.

-İnşirah Suresi 8 ayetten oluşmaktadır.

-Tin Suresi 8 ayetten oluşmaktadır.

-Alak Suresi 19 ayetten oluşmaktadır.

-Kadir Suresi 5 ayetten oluşmaktadır.

-Beyyine Suresi 8 ayetten oluşmaktadır.

-Zilzal Suresi 8 ayetten oluşmaktadır.

-Adiyat Suresi 11 ayetten oluşmaktadır.

-Karia Suresi 11 ayetten oluşmaktadır.

-Tekasür Suresi 8 ayetten oluşmaktadır.

-Asr Suresi 3 ayetten oluşmaktadır.

-Hümeze Suresi 9 ayetten oluşmaktadır.

-Fil Suresi 5 ayetten oluşmaktadır.

-Kureyş Suresi 4 ayetten oluşmaktadır.

-Maun Suresi 7 ayetten oluşmaktadır.

-Kevser Suresi 3 ayetten oluşmaktadır.

-Kafirun Suresi 6 ayetten oluşmaktadır.

-Nasr Suresi 3 ayetten oluşmaktadır.

-Tebbet Suresi 5 ayetten oluşmaktadır.

-İhlas Suresi 4 ayetten oluşmaktadır.

-Felak Suresi 5 ayetten oluşmaktadır.

-Nas Suresi 6 ayetten oluşmaktadır.



Son Güncelleme: 27.08.2020 17:49
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kuranı Kerim SureleriKuranı Kerim AyetleriKuranı Kerim Ayet Sayısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afyonkarahisar Valisi Açıkladı! Afyonkarahisar Turizm Merkezi Oluyor!
Afyonkarahisar Valisi Açıkladı! Afyonkarahisar Turizm Merkezi Oluyor!
SGK, SSK, Bağkur, emekli, memur, EYT’li şartları açıklandı! Yeni yapılan açıklamada neler değişti?
SGK, SSK, Bağkur, emekli, memur, EYT’li şartları açıklandı! Yeni yapılan açıklamada neler değişti?
Giresun'da 1 yaşındaki bebek helikopter ile hastaneye kaldırıldı
Giresun'da 1 yaşındaki bebek helikopter ile hastaneye kaldırıldı
Meteoroloji uyardı! Ege ve Akdeniz için sağanak yağış
Meteoroloji uyardı! Ege ve Akdeniz için sağanak yağış
CİMER Uyardı Binlerce kredi kartı bilgilerini çaldılar!
CİMER Uyardı Binlerce kredi kartı bilgilerini çaldılar!
Kamuda Çalışmak İsteyen Engelli Vatandaşa Müjde! İş İmkanı Artıyor!
Kamuda Çalışmak İsteyen Engelli Vatandaşa Müjde! İş İmkanı Artıyor!

Popüler Haberler

SGK Dışında Emekli Olunabiliyor Mu? Bireysel Emeklilikten Emekli Olunur Mu?
Kur’an-ı Kerim’de Kaç Sure ve Kaç Ayet Bulunuyor?
2020 bekçi alımı olacak mı? Bekçi olma şartları nelerdir?
2020 Hac paraları nasıl iade alınır? 2020 Yılı Haccı Erteleme işlemleri nasıl yapılır?
Süper Emeklilik Nedir? Süper Emeklilik Neden Devam Etmedi?
JÖH Alımı 2020 Yılında Gerçekleşecek Mi? Jandarma Özel Harekat Eğitimleri Nasıl Gerçekleşiyor? Başvuru Şartları Neler?
Devletten Koronavirüsle mücadele kapsamında maddi yardımlar! Başvuran ihtiyaç sahiplerine Devletten 1500 TL, 2500 TL ve 15 bin TL destek
Star TV’nin sevilen dizisi Babil’in yeni sezon tarihi belli oldu!
ATV ekranlarının sevilen dizisi EDHO yeni sezon ne zaman başlayacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 166. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
TRT1'de başlayacak olan Barbaros dizisinin başlama tarihi nedir? Dizinin oyuncu kadrosu belli oldu mu?
İŞKUR ile KPSS şartı olmadan 13 SYDV ve 53 il-ilçe belediyesi 670 personel alımı yapacak!
Günlük burç yorumları 8 Şubat 2020 Cumartesi - Burç yorumunuz günlük yaşamınız için neler söylüyor?
Kırklareli ve Tekirdağ’da gökyüzünde gözüken sıralı ışıklar neydi?
BDDK'dan yeni düzenleme! Geliri olmayana 2000 TL limitli kredi kartı imkanı
1 Ekim Salı Reyting sonuçları Fatih Portakal ile Fox Ana Haber, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Masterchef Türkiye reytinglerde kaçıncı sırada yer aldı?
Bulgaristan Vatandaşı Olmak İçin Ne Gerekiyor? 2020 Bulgaristan Vatandaşı Olma Şartları
Günlük burç yorumları 28 Ağustos 2020 Cuma aşk, para, aile ve sağlık konusunda hayatınızda neler olacak?
Hangi banka peşinatsız ev kredisi veriyor? 2020 Peşinatsız evin tamamına konut kredisi nasıl alınır?
Konaklama Vergisi nedir? Kimler Konaklama Vergisi Öder?
Show TV Yeni Başlayacak ve Devam Edecek Diziler 2020 - 2021 Sezonu
Üniversite öğrencilerine 7.800 TL burs verilecek!

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.