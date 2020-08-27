Kur’an-ı Kerim’de Kaç Sure ve Kaç Ayet Bulunuyor?

Kur’an-ı Kerim’de toplam 114 sure yer almaktadır. 6666 tane ayet ve 30 cüz yer almaktadır. Besmele bir ayettir ve sureler bu ayet ile başlamaktadır. Kur’an-ı Kerim içerisinde yer alan ayetler ve sureler sırasıyla şunlardır:

-Fatiha Suresi, 7 ayetten oluşmaktadır.

-Bakara Suresi, 286 ayetten oluşmaktadır.

-Âl-i İmrân Suresi 200 ayetten oluşmaktadır.

-Nisâ Suresi 176 ayetten oluşmaktadır.

-Mâide Suresi 120 ayetten oluşmaktadır.

-En'âm Suresi 165 ayetten oluşmaktadır.

-A'râf Suresi 206 ayetten oluşmaktadır.

-Enfâl Suresi 75 ayetten oluşmaktadır.

-Tevbe Sûresi 129 ayetten oluşmaktadır.

-Yunus Suresi 109 ayetten oluşmaktadır.

-Hud suresi 123 ayetten oluşmaktadır.

-Ra’d Suresi 43 ayetten oluşmaktadır.

-İbrahim Suresi 52 ayetten oluşmaktadır.

-Hicr Suresi 99 ayetten oluşmaktadır.

-Nahl Suresi 128 ayetten oluşmaktadır.

-İsra Suresi 111 ayetten oluşmaktadır.

-Kehf Suresi 110 ayetten oluşmaktadır.

-Meryem Suresi 98 ayetten oluşmaktadır.

-Ta-Ha Suresi 135 ayetten oluşmaktadır.

-Enbiya Suresi 112 ayetten oluşmaktadır.

-Hac Suresi 78 ayetten oluşmaktadır.

-Mü’minun Suresi 118 ayetten oluşmaktadır.

-Nur Suresi 64 ayetten oluşmaktadır.

-Furkan Suresi 77 ayetten oluşmaktadır.

-Şuara Suresi 227 ayetten oluşmaktadır.

-Neml Suresi 93 ayetten oluşmaktadır.

-Kasas Suresi 88 ayetten oluşmaktadır.

-Ankebut Suresi 69 ayetten oluşmaktadır.

-Rum suresi 60 ayetten oluşmaktadır.

-Lokman Suresi 34 ayetten oluşmaktadır.

-Secde Suresi 30 ayetten oluşmaktadır.

-Ahzab Suresi 73 ayetten oluşmaktadır.

-Sebe Suresi 54 ayetten oluşmaktadır.

-Fatır Suresi 45 ayetten oluşmaktadır.

-Yasin Suresi 83 ayetten oluşmaktadır.

-Saffat Suresi 182 ayetten oluşmaktadır.

-Sad Suresi 88 ayetten oluşmaktadır.

-Zümer Suresi 75 ayetten oluşmaktadır.

-Mü’min Suresi 85 ayetten oluşmaktadır.

-Fussilet Suresi 54 ayetten oluşmaktadır.

-Şura Suresi 53 ayetten oluşmaktadır.

-Zuhruf Suresi 89 ayetten oluşmaktadır.

-Duhan Suresi 59 ayetten oluşmaktadır.

-Casiye Suresi 37 ayetten oluşmaktadır.

-Ahkaf Suresi 35 ayetten oluşmaktadır.

-Muhammed Suresi 38 ayetten oluşmaktadır.

-Fetih Suresi 29 ayetten oluşmaktadır.

-Hucurat Suresi 18 ayetten oluşmaktadır.

-Kaf Suresi 45 ayetten oluşmaktadır.

-Zariyat Suresi 60 ayetten oluşmaktadır.

-Tur Suresi 49 ayetten oluşmaktadır.

-Necm Suresi 62 ayetten oluşmaktadır.

-Kamer Suresi 55 ayetten oluşmaktadır.

-Rahman Suresi 78 ayetten oluşmaktadır.

-Vakıa Suresi 96 ayetten oluşmaktadır.

-Hadid Suresi 29 ayetten oluşmaktadır.

-Mücadele Suresi 22 ayetten oluşmaktadır.

-Haşr Suresi 24 ayetten oluşmaktadır.

-Mümtehine Suresi 13 ayetten oluşmaktadır.

-Saf Suresi 14 ayetten oluşmaktadır.

-Cum’a Suresi 11 ayetten oluşmaktadır.

-Münafikun Suresi 11 ayetten oluşmaktadır.

-Teğabün Suresi 18 ayetten oluşmaktadır.

-Talak Suresi 12 ayetten oluşmaktadır.

-Tahrim Suresi 12 ayetten oluşmaktadır.

-Mülk Suresi 30 ayetten oluşmaktadır.

-Kalem Suresi 52 ayetten oluşmaktadır.

-Hakka Suresi 52 ayetten oluşmaktadır.

-Mearic Suresi 44 ayetten oluşmaktadır.

-Nuh Suresi 28 ayetten oluşmaktadır.

-Cin Suresi 28 ayetten oluşmaktadır.

-Müzzemmil Suresi 20 ayetten oluşmaktadır.

-Müddessir Suresi 56 ayetten oluşmaktadır.

-Kıyamet Suresi 40 ayetten oluşmaktadır.

-İnsan Suresi 31 ayetten oluşmaktadır.

-Mürselat Suresi 50 ayetten oluşmaktadır.

-Nebe Suresi 40 ayetten oluşmaktadır.

-Naziat Suresi 46 ayetten oluşmaktadır.

-Abese Suresi 42 ayetten oluşmaktadır.

-Tekvir Suresi 29 ayetten oluşmaktadır.

-İnfitar Suresi 19 ayetten oluşmaktadır.

-Mutaffifin Suresi 36 ayetten oluşmaktadır.

-İnşikak Suresi 25 ayetten oluşmaktadır.

-Büruc Suresi 22 ayetten oluşmaktadır.

-Tarık Suresi 17 ayetten oluşmaktadır.

-A’la Suresi 19 ayetten oluşmaktadır.

-Gaşiye Suresi 26 ayetten oluşmaktadır.

-Fecr Suresi 30 ayetten oluşmaktadır.

-Beled Suresi 20 ayetten oluşmaktadır.

-Şems Suresi 15 ayetten oluşmaktadır.

-Leyl Suresi 21 ayetten oluşmaktadır.

-Duha Suresi 11 ayetten oluşmaktadır.

-İnşirah Suresi 8 ayetten oluşmaktadır.

-Tin Suresi 8 ayetten oluşmaktadır.

-Alak Suresi 19 ayetten oluşmaktadır.

-Kadir Suresi 5 ayetten oluşmaktadır.

-Beyyine Suresi 8 ayetten oluşmaktadır.

-Zilzal Suresi 8 ayetten oluşmaktadır.

-Adiyat Suresi 11 ayetten oluşmaktadır.

-Karia Suresi 11 ayetten oluşmaktadır.

-Tekasür Suresi 8 ayetten oluşmaktadır.

-Asr Suresi 3 ayetten oluşmaktadır.

-Hümeze Suresi 9 ayetten oluşmaktadır.

-Fil Suresi 5 ayetten oluşmaktadır.

-Kureyş Suresi 4 ayetten oluşmaktadır.

-Maun Suresi 7 ayetten oluşmaktadır.

-Kevser Suresi 3 ayetten oluşmaktadır.

-Kafirun Suresi 6 ayetten oluşmaktadır.

-Nasr Suresi 3 ayetten oluşmaktadır.

-Tebbet Suresi 5 ayetten oluşmaktadır.

-İhlas Suresi 4 ayetten oluşmaktadır.

-Felak Suresi 5 ayetten oluşmaktadır.

-Nas Suresi 6 ayetten oluşmaktadır.