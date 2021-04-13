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Kur'an-ı Kerim Hatime başlarken nasıl dua edilir? Hatime başlamadan okunacak dualar nelerdir?

Mübarek Ramazan ayının ilk günlerinde vatandaşlar hatime başlarken hangi dua edildiğini araştırıyor. Ramazan boyunca mukabele yapan kişiler Kur’an-ı Kerim’ başlamadan hangi sure okunduğu açıklıyor. Kur’an-ı Kerim hatime başlarken nasıl dua edilir? Hatime başlamadan okunacak dualar nelerdir? İşte ayrıntılar

13 Nisan 2021 Salı 22:18
Kur'an-ı Kerim Hatime başlarken nasıl dua edilir? Hatime başlamadan okunacak dualar nelerdir?
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11 ayın sultanı olarak bilinen mübarek Ramazan ayının ilk günlerinde vatandaşlar mukabele yaparak kutsal kitap Kur’an-ı Kerim’den hatim etmeye hazırlanıyor. Her Müslümanın mutlaka okuması ve ne anlama geldiğini bilmesi gereken bu kitap Kadir gecesinde Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.s) indirildi. İslam dininde önemli yere sahip Kur’an-ı Kerim fatiha suresi ile başlarken nas suresi ile son bulmaktadır.

Kur’an-ı Kerimde insanlığa yol göstermesi, uyarısı ve öğüt veren sayısız ayetleri ile evlerimizin en güzel köşesinde bulunan Kur’an-ı Kerim, hatim edecek kişiler için öncelikle birkaç suresinin okunması gerekmektedir.

Kur’an-ı Kerim’e başlama duası;

Allâhümme bilhakkı enzeltehû ve bilhakkı nezel, Allâhümme azzım rağbetî fihî ve'c'alhü nûren lî basarî ve şifâen li sadrî ve zihâben lî hemmî ve gammî ve huznî, Allâhümme zeyyin bihî lisânî ve cemmil bihî vechi ve kavvî bihî cesediî ve hayyi bihî ruhî ve şekkil bihî mîzânî ve'rzuknî tilâvetehû alâ tâatike ânâe'l-leyli ve etrâfen-nehâri ve'hşünî maa'n-nebiyyi Muhammedin Sallallâhü Teâlâ aleyhi ve selleme ve Âlih'il-ahyâr.

Türkçe anlamı;

Allah'ım! Sen Kur'an-ı hak üzere indirdin. O da böylece hak üzere indi. Allah'ım Kur'an'a karşı ilgimi artır. Onu gözümün nuru, gönlümün şifası, keder ve üzüntümün ilacı kıl. Allah'ım! Dilimi Kur'an ile süsle, yüzümü Kur'an ile güzelleştir. Bedenimi onunla kuvvetlendir. Ruhumu onunla diri tut. Mizanımı onunla ağırlaştır. Gece-gündüz sana itaat için Kur'an okumaya beni muvaffak kıl. Beni, Hz. Pyegamber Muhammed (S.A.S) ve O'nun hayırlı ehli beytiyle birlikte hasret.



Son Güncelleme: 13.04.2021 22:18
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Anahtar Kelimeler:
Kuran-ı KerimHatimRamazanDuaBaşlama
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