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Kunut duası nasıl okunur? Kunut duasının Türkçe Arapça okunuşu

Kunut Duaları, vitir namazının son rekâtında okunmaktadır. Dualarının okunuş şekli ve anlamı merak edilmektedir. Kunut Duasının anlamı nedir? Ramazan ayında bu duayı okumak neden önemlidir? Haberimizde Kunut 1 ve 2 dualarının okunuşuna ve önemine yer verilmiştir.

13 Nisan 2021 Salı 15:32
Kunut duası nasıl okunur? Kunut duasının Türkçe Arapça okunuşu
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Kunut Duası 1 ve 2 olacak şekilde ikiye ayrılmıştır. Dualar Türkçe veya Arapça okumak mümkündür.

Kunut Duaları Hanefiler tarafından genel olarak yatsı namazından sonra kılınan vitir namazında okunmaktadır. Vitir namazının son rekâtında bu duayı okumak vaciptir. Duaya başlanmadan önce tekbir getirilir. Daha sonra Allahümme inna neste'inuke ve Allahümme iyyake na'büdü duaları okunur. Bu dua yerine Rabbena atina duası da okunabilir. Üç defa Allahümmeğfir li denilebilir.

Şafi ve Maliki mezhebinden olan Müslümanlar sabah namazı sırasında, ikinci rekatta Kunut duası okur. Sabah namazı sonrası bu duayı okumak Şafi mezhebince sünnettir. Malikilerin sabah namazında Kunut duası okuması ise müstehaptır.

Hanefi mezhebinden bir kişi, Şafi ve Maliki mezhebinden bir imam arkasında namaz kılıyorsa Kunut duası okuması mümkündür. İsterse duayı okumadan sessizce bekleyebilir.

Kunut Duası ne anlama gelir? Kunut Duasının Türkçesi ve Arapçası

Kunut Duası 1: Allahümme inna nesteinüke ve netağrifüke ve nestehdike. Ve nü'minü bike ve netubü ileyke. Ve netecekkelü aleyke ve nüsni aleykel-hayra kellehu neşkürüke ve la nekfürük ve nahleu ve netrükü men yefcürük.

Türkçe anlamı: Allah'ım! Senden yardım istiyoruz, günahlarımızı bağışlamanı istiyoruz. Senin razı olduğun konularda bize hidayet etmeni isteriz. Yalnızca sana inanırız. Yalnızca sana tövbe ederiz. Yalnızca sana güveniriz. Bize verdiğin nimetleri biliriz ve Seni hayır ile her zaman överiz. Her zaman sana şükrederiz. Nimetlerini inkâr etmeyiz. Verdiğin nimetleri başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkâr eden ve sana karşı gelen kişilerden sakınırız.

Kunut Duası 2: Allahümme iyyake na'büdü ve leke nüsalli ve nescüdü ve ileyke nes'a ve nahfidü nercu rahmeteke ve nahşa azabeke inne azabeke bilküffari mülhıg.

Türkçe anlamı: Allah'ım! Sadece sana kulluk ediyoruz. Namazı senin için kılar sadece sana secde ederiz. Sadece sana koşarız ve bizi sana yaklaştıracak şeyleri yaparız. Bize olan rahmetinin devam etmesini ve artmasını isteriz. Senin azabından korkarız. Senin azabın kafirlere ve inancı olmayanlara ulaşmaktadır. 

Ramazan ayında Kunut Duası okumak

Kunut kelimesinin anlamı ibadet etmektir. Sessizlik ve kıyam anlamlarına da gelmektedir. Namaz en önemli ibadetlerden biridir ve sessizlik içinde yapılır. Bu nedenle namazda okunan bu dua Kunut duası olarak isimlendirilir.

Ramazan ayında bu duayı okumak çok önemli sayılmaktadır. Bir rivayete göre Hz. Muhammed miraca çıktığında bir rekât namaz kılmıştır. Daha sonra bir rekât da kendisi eklemiştir. Sonrasında Allah bir rekât daha kılmasını emretmiştir. Hz. Muhammed namazın 3. Rekâtını kılarken bir nur tecelli etmiştir. Bu sebeple elleri çözülmüştür. Daha sonra tekrar tekbir alarak ellerini bağlamıştır. Bu yüzden bu hareket sünnet olmuştur




Son Güncelleme: 13.04.2021 15:32
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