Kumlama Makinesi Operatörü ne iş yapar? Kumlama Makinesi Operatörü ne kadar maaş almaktadır?

Kumlama Makinesi Operatörü hakkında iş detayları araştırılmaktadır. Kumlama Makinesi Operatörü ne iş yapmaktadır? Kumlama Makinesi operatörlüğü için neler yapmak gerekmektedir?

Kumlama makinesi operatörü

Sistemler içerisinde, çalışan yeri düzenlemekte olan,çalıştığı alet ve donanımları koruyan ve talimatlı olarak bakımlarını yapan ,iş programına uyan ve iş parçaların mekanik özelliklerini geliştiren ve kaplamadan önce metalleri kumlama işi olarak bilinmektedir.

Kumlama makinesi operatörü ne kadar maaş almaktadır?

Kumlama makinesi operatörü olarak çalışan biri aylık olarak 3.260 TL maaş almaktadır. En yüksek maaş ise 3.860 TL’dir. Bu tür bir iş ilanları için İŞKUR’un sitesini kontrol edebilirsiniz. En az ilköğretim mezunu olmak gerekmektedir.