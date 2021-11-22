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Kumaş Boyacısı 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? 2021 yılı kumaş boyacısı iş ilanları...

Kumaş boyacısı ne iş yapmaktadır, aldığı maaş ne kadardır, en yüksek ve en düşük maaşlar ne kadardır? Bu gibi sorular ve detayları haberimizde...

22 Kasım 2021 Pazartesi 10:03
Kumaş Boyacısı 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? 2021 yılı kumaş boyacısı iş ilanları...
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Kumaş boyacısı ne iş yapmaktadır, ne kadar maaş almaktadır, iş tanımı nedir, hangi meslek grubuna dahildir, aldıkları en yüksek ve en düşük maaşlar nelerdir? Kumaş boyacısı olabilmek için gerekli bütün bilgileri sizler için haberimizde derledik..

Kumaş boyacısı tanımı nedir?

Kumaş boyacısı kumaşları istenilen renge boyayan kişi ve bu kişinin yaptığı iş olarak tanımlanmaktadır.

Kumaş boyacısı maaşı 2021 yılında ne kadardır? En yüksek ve en düşük maaşlar ne kadardır?

Kumaş boyacısı ortalama aylık maaşlarını ifade edecek olursak 3.250 TL olarak söyleyebiliriz. Aldıkları minimum maaş ise 2.826 TL ve aldıkları maximum maaş ise 3.950 TL olarak kaynaklarda geçmektedir. Eğer sizde bu işte çalışmak ve bu iş üzerinden kariyer planlamanızı yapmak istiyorsanız İŞKUR üzerinden iş ilanlarına ulaşabilir ve kariyer planlamanızı buradan yapabilirsiniz.

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Kumaş boyacısı olarak çalışmak için hangi okul ve bölümden mezun olmak gerekmektedir?

Bu işte çalışmak için gerekli olan asgari eğitim düzeyi ilköğretimden mezun olmaktır.

Kumaş boyacısı ne iş yapmaktadır?

Kumaş boyacısı olarak çalışan kişiler işletmenin genel çalışma prensiplerine sadık kalmak koşulu ile araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığını, iş güvenliğini ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olma şartı ile aşağıda bahsedilenleri yapmakla yükümlüdürler;

  1. Su kabını doldurup içine boya katmak
  2. Solüsyonun hararetini kontrol etmek
  3.  Kumaş uçlarını gerekirse birbirine dikmek,
  4. Kumaşı doğrudan doğruya veya tutucu bir alet yardımıyla solüsyona batırmak,
  5. Kumaşı veya solüsyonu karıştırmak,
  6. Tespit edilen belirli bir süreden sonra renk muayenesi için kumaştan parça kesmek,
  7. Muayeneden alınan sonuca göre boyama ameliyesini durdurarak uzatmak veya düzenlemek,
  8. Kumaşı çıkararak durulanacağı ve kurutulacağı yere ulaştırmak,
  9. Kabı boşaltıp temizlemek,
  10. Durulama ve kurutma işlerini yapabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir

Kumaş boyacısı meslek ana grubu nedir?

Kumaş boyacısı sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar meslek ana grubunda çalışmaktadırlar.

Kumaş boyacısı meslek alt ana grubu ?

El sanatları ve basım ile ilgili işlerde çalışanlara dahildirler.

Kumaş boyacısı meslek grubu ne olarak ifade edilir?

El sanatları çalışanları meslek grubundan olan kişilerdir.

Kumaş boyacısı meslek birim grubu hangisidir?

Tekstil deri ve benzer malzemeleri kullanan elişi çalışanları meslek birim grubundan çalışan kişi ve kişilerdir.

Kumaş boyacısı meslek kodu kaçtır?

Türk meslekler sözlüğünde her meslek grubu için ayrı ayrı meslek kodu tanımlamaları vardır. Bu mesleklerin birbirinden tam olarak ayrılması için gerekli bir numaralamadır. Memurlukta da bu şekilde kodlar mevcuttur. Her memur kendi mezun olduğu bölüm kodunun işi ile uyumlu olması halinde atama yapılmaktadır. Memurluk dışı mesleklerde de karışıklığa yol açmamak sebebi ile bu şekilde bir ayrıştırma yapılmıştır. Bütün meslek kodları için sözlüğe bakabilirsiniz biz sizler için sözlükten kumaş boyacısı meslek kodunu araştırdık, bu kod 7318.16 olarak sözlükte geçmektedir.

 


Son Güncelleme: 22.11.2021 10:03
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Kumaşboyacısı2021işIşkurIşilanları
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