Kumar oynamanın cezası var mı, suç mu? Kumar oynamanın cezası nedir, ne kadardır?

İnsanlar var olduğu günden bugüne her zaman çatışma içerisinde olmuştur. Birbirlerine karşı iddialar üreten insanlar zaman geçtikçe bu iddiaları bir oyuna çevirmiş ve iddiaya girme olayını ortaya çıkarmışlardır. İddianın ilk olarak bulunması ile birlikte bu süreç sonunda kumar oyunları meydana gelmiştir. Günümüze bu şekilde evrim geçirerek gelen iddia, son noktada insanlar tarafından oyun olarak oynanarak para kazanılan kumar halini almıştır.

Kumar insanlar içerisinde pek hoş karşılanan bir durum değildir. Devletler tarafından yasal görülmeyen kumar oyunları, bazı devletler tarafından serbest bırakmıştır. İnsanlar kumar oynayarak yüklü miktarda para kazanırken, aynı şekilde kaybetme riskini de taşımaktadır.

Kumar nedir? Ne demek?

İnsanların maddi bir kazanç elde etmek adına oynadığı oyunlara kumar denmektedir. Kumarın birden fazla çeşidi vardır. Birçok oyun çeşidi bulunan kumarı oynayan kişiler kazanmaları halinde yüklü miktarda paralar kazanmaktadır. Ancak insanların gözünde kumarda kaybetmek daha büyük önem taşımaktadır. Çünkü insanlar genellikle tüm mal varlıklarını kumar alışkanlıkları yüzünden kaybetmektedir.

Kumar oynamak suç mu?

Kumar oynamanın cezası var mı?

Türkiye’de kumar yasalar çerçevesinde yasaklanmıştır. Kumar ülkemizde suç olarak görülmektedir. Bu nedenle ülke içinde kumar oynayan veya oynatan kişiler yakalanmaları halinde cezai işleme tabi tutulurlar. Bu kişilere uygulanan cezai işlemler genellikle idari para cezasıdır.

Kumar oynayan veya oynatan kişiler yasadışı bu eylemi gerçekleştirdikleri için suçlu bulunurlar. Suçlu bulunan bu kişilere devlet tarafından idari para cezası işlemi uygulanır.

Kumar oynamanın cezası nedir? Ne kadar?

Kumar oynamak ülkemizde suçtur. Bu nedenle kumar oynayan kişilere idari para cezası verilmektedir. Bu cezanın tutarı her geçen yıl değişiklik göstermektedir. 2017 yılında 227 TL olan bu ceza 2019 yılında 320 TL olmuştur. Her yıl giderek artan ceza tutarı ile birlikte devlet cezayı caydırıcı unsur olarak kullanmaya çalışmaktadır.

2020 yıl itibariyle meclise sunulan yeni düzenlemeler içerisinde kumar oynamanın cezası hakkında da nemli değişiklikler istendi. İdari para cezasının 1.000 TL olması mecliste konuşulurken, bu ceza ile birlikte insanların kumar oynama eyleminden uzak durması hedefleniyor.