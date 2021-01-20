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Kumar bağımlısı koca, alyans bozdurma kavgasında eşini boğarak öldürdü!

İstanbul'da kumar oynayan Süleyman Güngörmüş isimli bir kişi alyans bozdurma yüzünden çıkan kavgada astım hastası eşi Melek Güngörmüş'ü boğarak öldürdü.

20 Ocak 2021 Çarşamba 18:04
Kumar bağımlısı koca, alyans bozdurma kavgasında eşini boğarak öldürdü!
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İstanbul'un Silivri ilçesinde geçtiğimiz gün yaşanan kadın cinayetinin detayları ortaya çıktı. Kumar bağımlısı olduğu öğrenilen Süleyman Güngörmüş (42) alyans bozdurma yüzünden tartıştığı astım hastası eşini boğarak öldürdü.

3 yıllık evli olan Güngörmüş çiftinin arasında sürekli maddi sıkıntılar nedeniyle tartışmalar yaşandığı belirtilirken son olarak aralarında çıkan tartışmada öfkesine sahip çıkamayan Süleyman Güngörmüş uzun süredir astım hastalığı ile mücadele eden Melek Güngörmüş'ün (39) kavga sırasında boğazını sıktı. Nefes alamayan ve yere yığılan kadını evde bırakıp evden kaçan Süleyman Güngörmüş, ağabeyini arayarak olayı anlattı.

Kardeşinin anlattıkları doğrultusunda durumu polise bildiren ağabey sağlık ekipleriyle birlikte Melek Güngörmüş'ün bulunduğu eve gitti. Ekipler yerde hareketsiz halde yatan Melek Güngörmüş'ün hayatını kaybettiğini belirlediler. Olay yeri inceleme ekiplerinin işlemlerini tamamlamasının ardından talihsiz kadının cansız bedeni otopsi yapılması için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Eşinin ölümüne neden olan Süleyman Güngörmüş, polise teslim olurken buradaki işlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Süleyman Güngörmüş'ün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirilirken genç kadının ailesi kızlarının cenazesini Adli Tıp Kurumu'ndan alarak Başakşehir Kayabaşı Mezarlığı'na defnettiler.



Son Güncelleme: 20.01.2021 18:04
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulKadın CinayetiSüleyman GüngörmüşMelek Güngörmüş
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