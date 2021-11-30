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Kullanılmayan kredi kartı ne zaman iptal olur? Kişi kendisine gelen kredi kartını kullanmazsa ne olur?

Kredi kartı sahibi olmak isteyenler kullanılmayan kredi kartı ne zaman iptal olur? Kişi kendisine gelen kredi kartını kullanmazsa ne olur? sorularının yanıtını merak ediyor. İşte merak edilenler...

30 Kasım 2021 Salı 11:16
Kullanılmayan kredi kartı ne zaman iptal olur? Kişi kendisine gelen kredi kartını kullanmazsa ne olur?
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Türkiye’de bir çok insanın aklında kredi kartı konusunda çeşitli soru işaretleri bulunuyor. Bu sorular arasında ‘’kullanılmayan kredi kartı ne zaman iptal olur? Kişi kendisine gelen kredi kartını kullanmazsa ne olur?’’ soruları ön plana çıkıyor.

Kullanılmayan Kredi Kartı Ne Zaman İptal Olur?

Kredi kartı kullanımının iyice artış göstermesiyle beraber kredi kartlarıyla ilgili sorularda da artış yaşanmaktadır. Bu sorulardan birisi de ‘’kullanılmayan kredi kartı ne zaman iptal olur?’’ sorusudur. Kullanılmayan bir kredi kartı kişinin kendi talebi olmadığı sürece iptal olmaz. Bunun yerine 6 ay boyunca herhangi bir işlemde kullanılmaması halinde sahibi olduğu banka tarafından pasif hale getirilir.

Kişi Kendisine Gelen Kredi Kartını Kullanmazsa Ne Olur?

Kişinin talebi üzerine kendisine gelen kredi kartını kullanmaması halinde belirli bir süre sonra pasif hale getirilmektedir. Bu nedenle kart sahibi eğer kartı kullanmak istemiyorsa kartın sahibi olan bankanın müşteri hizmetlerini arayarak veya şubelerinden birisine giderek kartı kapatma işlemini başlatmalıdır. 


Son Güncelleme: 30.11.2021 11:16
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Anahtar Kelimeler:
Kredi KartıBanka
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