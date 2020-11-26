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Kulak neden çınlar? Sağ ve sol kulak çınlaması anlamı nedir?

Toplum da çok sık görülen kulak çınlaması neden olur merak ediliyor. Kulak çınlaması herhangi bir hastalığın başlangıcı olabilir mi herkes tarafından araştırılıyor. Kulağımız neden çınlar ve nasıl tedavi edilir.

26 Kasım 2020 Perşembe 18:14
Kulak neden çınlar? Sağ ve sol kulak çınlaması anlamı nedir?
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Birisi kulağım çınlıyor dediği zaman büyüklerimiz den genel de “sağ kulağın çınlıyorsa biri senin hakkın da konuşuyor, sol kulak çınlarsa da birilerinin bizimle ilgili kötü konuşup” bizi andığını duyarız. Ama bu çınlamalar işitme organımız olan kulağımızın rahatsızlığının başlangıcıdır.

 

Kulak Neden Çınlar?

Toplumdaki insanların yüzde 10 veya 15inde görülen bu rahatsızlık devamlılığı durumunda insanlarda sinirlilik hali uykusuzluk problemi ve psikolojik sorunlara neden olabilir. Küçük çocuklarıda agresifleştirip, odaklanamam problemi yaratır. İlerlemesi durumda insanın yaşam standardını etkileyen kulak çınlaması Elektronik cihazların giderek yaygın kullanılması ve vazgeçilmezimiz olması sürekli yanımızda taşımamız, cep telefonları, bilgisayarlar, Bluetooth kulaklıklar, modemler, Tv'ler, akıllı saatler, kumandalar gibi bir çok elektronik alet sürekli yanımızda taşınması ve bazı insanların da diğer hastalıklarından dolayı kullandığı ilaçlardan dolayı da görülebilmektedir.

Kulak Çınlamasını Başkaları da Duyabilir.


Bu rahatsızlık kişide duyma bozukluğu yaratacak kadar şiddetli olabilmektedir. Çınlamada kişini duymuş olduğu çınlama sesleri tek bir ton şeklinde veya karmaşık sesler halinde olabilir. Çınlama seslerin büyük çoğunluğunu hasta sadece kendisi duyar. Çok nadir görülen bir durum da kişinin haricindeki insanlar duyar. Bu da ancak geniz ve yutak arasındaki bazı damarların gerilmesinden kaynaklanır.

Görülme Sıklığı Yaşa Göre Değişiyor.

Bu rahatsızlık büyükten küçüğe herkeste olabiliyor. Toplumunun yüzde 10 ile 15inde görülen bu sorun 40 yaşından sonra sık görülür. Erkeklerde ,kadınlardan çok da sık rastlanır bu rahatsızlık.

Kulaklıklar Riski Artırıyor.

Bu rahatsızlığın yaşlılarda görülme oranı  sigara kullanımı   ve hipertansiyon ile bağdaştırmak mümkündür. Gençlerde ise  günümüz vazgeçilmezi olan kulaklıkla yüksek sesle müzik dinlemesinden dolayı görülebiliyor.

Hangi Hastalıkların Belirtisi?

Bir çok rahatsızlığın ve faktörün kulak çınlamasına sebep olacağını söyleyen Dr. Engin çakmakçı:” Kulak çınlamasının mekanizması henüz tam bilinmese de , özellikle iç kulakta işitmeyi sağlayan iç ve dış tüylü hücrelerin yıpranmasına bağlı olduğu biliniyor. Kulak hastalıkları geçici, aralıklı veya kalıcı çınlama nedenlerinin başındadır. Alerjik nezle, grip, geniz eti, ve sinüzit gibi burun tıkanıklıkları yani geniz de akıntıya neden olacak her şey kulakta rahatsızlıklara ve çınlamalara neden oluyor. Dış kulak yolunu tıkayan kirler, orta kulak iltihapları, kulak zarı delinmesi gibi rahatsızlıklar çınlama nedenleri olabiliyor dedi.

Ne Zaman Doktora Başvurmak Gerekiyor?

Bu durum artık sürekli tekrar ediyorsa ve buna baş dönmeleri eşli ediyorsa, ayrıca tek taraflı ise uzmana görünmek gerekir. Çınlamanın dozu arttıysa ve hayatınıza olumsuz etki ediyorsa bir uzman tarafından tedavi edilmesi gerekiyor.

Kulak Çınlamasından Korunmanın Yolları

  • Yüksek şiddetteki gürültülerden (70-90 DB arasında sürekli ses yada 100 DB üstündeki seslerden) akustik travmaya sebep
  •  olacağı için uzak durulmalı, çınlamaya sebep olan ilaçlar eğer çok lazım değilse kullanılmamalı.
  • Diyabet ve hipertansiyon için tedaviye gidilmeli.
  • Aşırı tuzlu olan yiyeceklerden kaçınılmalı, kan basıncı kontrol altında tutulmalı.
  • Duyma azlığını sebep olacak kolesterol ve trigliserid yüksekliği için diyete başlamalı, daha çok hareket edilmeli.

 



Son Güncelleme: 26.11.2020 18:14
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Anahtar Kelimeler:
Kulak ÇınlamasıHastalık
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