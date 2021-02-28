Kudüs nerededir? Kudüs cografi konumu, nüfusu ve tarihi önemi

Dini bir öneme sahip olan Kudüs, eski ve yeni olarak iki bölümden oluşmaktadır. Kudüs’ün eski tarafı UNESCO tarafından iki farklı listeye eklenmiştir. Bu liste ise UNESCO Dünya Mirasları ve Tehlike Altında Olan Dünya Mirasları listesi olarak adlandırılmıştır.

Dini açıdan önemli bir yer olan Kudüs, tarih boyunca birçok savaş ve saldırı görmüş ve iki kez yıkılmıştır. Kudüs, yapılan savaşlar ve istilaya karşı ayakta durmaya devam etmiştir. Tarih boyunca da 23 işgal, 52 saldırı ve 44 kez ele geçirilen Kudüs, birçok medeniyete ev sahipliği yaptı.

Mısır seferi esnasında Yavuz Sultan Selim tarafından Osmanlı İmparatorluğu tarafından ele geçirilmiştir. Osmanlı imparatorluğu tarafından ele geçirilen Kudüs, 400 yılın ardından 1917 yılında Osmanlı hâkimiyetinden ayrılmıştır. Bu hâkimiyetin son bulmasından sonra Kudüs’e İngilizler hâkim olmuşlardır. Kudüs’ün coğrafi konumu her dönem önemli bir hal almıştır. Günümüzde ise İsrail ve Filistin arasında hala bir sorun olarak kalmıştır.

Akdeniz iklimine sahip olan Kudüs, etrafı kuru nehir yataklarıyla çevrilmiştir. En büyük sorunlarından biri de su sorunudur. Filistin ve İsrail arasında taştırmalara neden olan Kudüs’ün konumu, coğrafi konum olarak İsrail topraklarında yer almaktadır. Bundan dolayı da İsrail, Kudüs’ü başkent olarak görmektedir. İsrail ne kadar başkent olarak kabul etse de Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmemektedir. İsrail gibi Filistin’de Doğu Kudüs’ü başkent yapmışlardır. Bu iki ülkenin başkent açıklamalarını bazı ülkeler kabul etse de bazı ülkeler kabul etmemektedir.

Üç büyük dini bünyesinde barındırmış olan Kudüs, bu anlamda büyük bir önem taşımaktadır. Eski Kudüs ise dini açıdan önemli bir yerdir. Bu önemin nedeni ise peygamberlerin bu bölgede yaşamasıdır. Dört büyük kutsal kitaplardan biri olan Kur’an’a göre Hz. Muhammed, Miraç’a Eski Kudüs’ten yükselmiştir.

Aynı zamanda İsa’nın Kudüs’te çarmıha gerildiği ve yaşanılan bu olaydan sonra 300 yıl sonra Azize Helena’nın hac noktalarını burada belirlediği söylenmektedir. Yahudilerin kutsal kitabına göre İsrail Kralı Davud, Kudüs’te yaşayan ilk kişi olarak söylenmektedir.

Birçok dini ve farklı medeniyetlerin özelliklerini bünyesinde bulunduran Kudüs, inanç turizmi açısından önemli bir yerdir. Ağlama duvarı ise Kudüs’te yer almaktadır. Bunun dışında gezilecek yerler şu şekilde sıralanmıştır.

• David Şehri

• Davut Kulesi

• Doğuş Kilisesi

• Getsemani

• İsrail Müzesi

• Jaffa Caddesi

• Kubbet-üs Sahra

• Kudüs Surları

• Kutsal Kabir Kilisesi

• Kutsal Mezar Kilisesi

• Maria Magdelana Kilisesi

• Mescid-i Aksa

• Tapınak Tepesi

• Via Dolorosa

• Yad Vashem

• Yafa Kapısı

• Zeytin Dağı