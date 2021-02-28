İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank'ın güncel 2021 Şubat sonu ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranları açıklandı
Son Dakika
Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank'ın güncel...
Ahmet Ağaoğlu'ndan Fenerbahçe maçı sonrası açıklama: Uzaydan bile penaltı!
Son Dakika
Ahmet Ağaoğlu'ndan Fenerbahçe maçı sonrası...
Karadeniz'e meteor mu düştü? Geceyi aydınlatan gizemli ışık ne?
Son Dakika
Karadeniz'e meteor mu düştü? Geceyi...
Kovid-19 aşısı olacaklar dikkat! Aşı öncesi o ilaçları kullanmayın
Son Dakika
Kovid-19 aşısı olacaklar dikkat! Aşı...

Kudüs nerededir? Kudüs cografi konumu, nüfusu ve tarihi önemi

Kudüs, hem tarihi yerleri hem bulunduğu coğrafi konumuyla her zaman önemli bir yer olmuştur. Dini açıdan da önemli olan Kudüs’ün 1 milyon 200 bin nüfusu vardır. İşte, Kudüs’ün tarihi ve gezilecek yerleri.

28 Şubat 2021 Pazar 09:27
Kudüs nerededir? Kudüs cografi konumu, nüfusu ve tarihi önemi
Takip Et:

Dini bir öneme sahip olan Kudüs, eski ve yeni olarak iki bölümden oluşmaktadır. Kudüs’ün eski tarafı UNESCO tarafından iki farklı listeye eklenmiştir. Bu liste ise UNESCO Dünya Mirasları ve Tehlike Altında Olan Dünya Mirasları listesi olarak adlandırılmıştır.

Dini açıdan önemli bir yer olan Kudüs, tarih boyunca birçok savaş ve saldırı görmüş ve iki kez yıkılmıştır. Kudüs, yapılan savaşlar ve istilaya karşı ayakta durmaya devam etmiştir. Tarih boyunca da 23 işgal, 52 saldırı ve 44 kez ele geçirilen Kudüs, birçok medeniyete ev sahipliği yaptı.

Mısır seferi esnasında Yavuz Sultan Selim tarafından Osmanlı İmparatorluğu tarafından ele geçirilmiştir. Osmanlı imparatorluğu tarafından ele geçirilen Kudüs, 400 yılın ardından 1917 yılında Osmanlı hâkimiyetinden ayrılmıştır. Bu hâkimiyetin son bulmasından sonra Kudüs’e İngilizler hâkim olmuşlardır. Kudüs’ün coğrafi konumu her dönem önemli bir hal almıştır. Günümüzde ise İsrail ve Filistin arasında hala bir sorun olarak kalmıştır.

Akdeniz iklimine sahip olan Kudüs, etrafı kuru nehir yataklarıyla çevrilmiştir. En büyük sorunlarından biri de su sorunudur. Filistin ve İsrail arasında taştırmalara neden olan Kudüs’ün konumu,  coğrafi konum olarak İsrail topraklarında yer almaktadır. Bundan dolayı da İsrail, Kudüs’ü başkent olarak görmektedir. İsrail ne kadar başkent olarak kabul etse de Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmemektedir. İsrail gibi Filistin’de Doğu Kudüs’ü başkent yapmışlardır. Bu iki ülkenin başkent açıklamalarını bazı ülkeler kabul etse de bazı ülkeler kabul etmemektedir.

Üç büyük dini bünyesinde barındırmış olan Kudüs, bu anlamda büyük bir önem taşımaktadır. Eski Kudüs ise dini açıdan önemli bir yerdir. Bu önemin nedeni ise peygamberlerin bu bölgede yaşamasıdır. Dört büyük kutsal kitaplardan biri olan Kur’an’a göre Hz. Muhammed, Miraç’a Eski Kudüs’ten yükselmiştir.

Aynı zamanda İsa’nın Kudüs’te çarmıha gerildiği ve yaşanılan bu olaydan sonra 300 yıl sonra Azize Helena’nın hac noktalarını burada belirlediği söylenmektedir. Yahudilerin kutsal kitabına göre İsrail Kralı Davud, Kudüs’te yaşayan ilk kişi olarak söylenmektedir.

Birçok dini ve farklı medeniyetlerin özelliklerini bünyesinde bulunduran Kudüs, inanç turizmi açısından önemli bir yerdir. Ağlama duvarı ise Kudüs’te yer almaktadır. Bunun dışında gezilecek yerler şu şekilde sıralanmıştır.

• David Şehri

• Davut Kulesi

• Doğuş Kilisesi

• Getsemani

• İsrail Müzesi

• Jaffa Caddesi

• Kubbet-üs Sahra

• Kudüs Surları

• Kutsal Kabir Kilisesi

• Kutsal Mezar Kilisesi

• Maria Magdelana Kilisesi

• Mescid-i Aksa

• Tapınak Tepesi

• Via Dolorosa

• Yad Vashem

• Yafa Kapısı

• Zeytin Dağı



Son Güncelleme: 28.02.2021 09:27
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KudüsGezilecek YerlerCoğrafi KonumuNüfusuTarihi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021 Ramazan ayı ne zaman başlayacak, ilk sahura ne zaman kalkılacak?
2021 Ramazan ayı ne zaman başlayacak, ilk sahura ne zaman kalkılacak?
A101 BİM aktüel ürünleri kataloğunda neler var? 2-4 Mart tarihlerinde A101 BİM aktüel ürünleri neler? A101 BİM Aktüel ürünler...
A101 BİM aktüel ürünleri kataloğunda neler var? 2-4 Mart tarihlerinde A101 BİM aktüel ürünleri neler? A101 BİM Aktüel ürünler...
Sağlık Bakanlığı kafe ve restoranların ne zaman açılacağı belli oldu mu? Yerinde karar nedir? Yeni normalleşme süreci nasıl olacak?
Sağlık Bakanlığı kafe ve restoranların ne zaman açılacağı belli oldu mu? Yerinde karar nedir? Yeni normalleşme süreci nasıl olacak?
Şehirlerarası kısıtlama seyahat izin belgesi nereden alınır? 2021 e-Devlet seyahat izin belgesi başvuru ekranı
Şehirlerarası kısıtlama seyahat izin belgesi nereden alınır? 2021 e-Devlet seyahat izin belgesi başvuru ekranı
2 Mart Salı okullar açılacak mı? Hangi sınıflar eğitime başlayacak?
2 Mart Salı okullar açılacak mı? Hangi sınıflar eğitime başlayacak?
2021 Dini günler ne zaman? Kandil günleri hangi tarihlerde?
2021 Dini günler ne zaman? Kandil günleri hangi tarihlerde?

Popüler Haberler

2021 Ramazan ayı ne zaman başlayacak, ilk sahura ne zaman kalkılacak?
Süper Lig güncel puan durumu ve 5 haftalık fikstür
Bulaşık makinesinin ömrünü uzatacak kullanım ve temizlik ipuçları
Kefaret dizisi beğenildi mi, izlendi mi? Kefaret devam eder mi?
Yaralı Kalbim 26. bölüm fragmanı 1 Mart 2021 Pazartesi yeni bölüm özeti Kanal 7
SGK cenaze ve ölüm yardımları hangi durumlarda verilir? 2021 Sgk cenaze ödeneği nasıl alınır?
Malulen emekli olmak için aranan hastalıkların listesi güncellendi! 2021 Hangi hastalar malülen emekli olabilir?
Youtube kanal değerini ne belirler? #yil Youtube kanal satın alırken nelere dikkat etmeli?
Ankara'ya göktaşı mı düştü? 27 Şubat 2021 Ankara'ya Gök taşı düştüğü iddiası
Emekli maaşı yüksek olması için ne yapmalı? 2021 Emekli maaşını yüksek almanın yolları
Recep İvedik 6 Netflix'e ne zaman gelecek? Recep İvedik 6 yayın tarihi ve saati
Kuruluş Osman Malhun Hatun gerçek adı nedir, kim oynuyor?
Temizlik Benim İşim 27 Eylül Cuma para ödülünü kim aldı? Haftanın kazananı kim oldu? Finalde yarışmadan kim elendi
Olmazsa olmaz wordpress eklentileri ve özellikleri
Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar Uygulaması bulunduğunuz bölgede koronavirüs var mı?
SGK e-Bildirge başvuru yetkili onayı nasıl yapılır? 2021
Kulüp dizisi oyuncu kadrosu ve karakterleri
Fizyoterapist 2021 yılında ne kadar maaş alıyor? Fizyoterapist görevleri nelerdir?
Bim'de satılan Bilicra çocuk saati hakkında bilgi ve inceleme
Fazlası Zarar sunucusu Ezgi Sertel kimdir, nereli, kaç yaşında?
E- devlet ve MHRS ‘den Covid-19 aşısı için randevu nasıl alınılır? Telefonla aşı randevusu alma işlemleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.