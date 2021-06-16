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Küçükçekmece'de yaşayan bir Japon mahalledeki kedileri yedi

İstanbul'da yaşayan bir Japon mahallesinde bulunan yavru kedileri yiyince durumu öğrenen mahalle sakinleri kişiyi linç etmek istedi.

16 Haziran 2021 Çarşamba 00:23
Küçükçekmece'de yaşayan bir Japon mahalledeki kedileri yedi
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Küçükçekmece’de meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Gültepe Mahallesi’nde 3 yıldır ikamet eden Japonya uyruklu D.M adlı bir kişinin kaldığı daireden kötü kokular gelmeye başladı. Kokunun komşuları rahatsız etmesi üzerine şüphelenen apartman sakinleri takibe aldığı şahsın mahallede bulunan kedileri toplayıp evine götürdüğünü fark ettiler.

POLİSLER HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

Japon vatandaşa müdahalede bulunmak isteyen apartman sakinleri arasında çıkan gerginlik sebebiyle olay yerine polis ekipleri çağrıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler şahsın evine girdiklerinde gözlerine inanamadılar. D.M’nin evinde ölü olarak yavru kedilere rastlandı. Yapılan incelemede şüphelinin, bu kedileri yediği tespit edildi. Olayın duyulması ile D.M. mahalleli tarafından linç edilmek istendi.

SINIR DIŞI EDİLECEK

Öte yandan gözaltına alınan Japon’a hayvanları koruma kanununa uymadığı için 10.375 TL cezai işlem uygulandı.  Ekipler tarafınsan işlemleri tamamalanan D.M, sınır dışı edilmek üzere Göçmen Kaçakçılığı Şubesine teslim edildi.


Son Güncelleme: 16.06.2021 00:23
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VahşetIstanbul
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