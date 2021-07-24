Küçükçekmece’de iki grup arasında silahlı kavga: 1’i ağır 2 yaralı

Küçükçekmece’de dün akşamüzeri Kanarya Mahallesi’nde nedeni henüz bilinmeyen bir şekilde iki grup arasında tartışma çıktı. Oldukça kalabalık olduğu görülen iki grup arasındaki tartışmada bir anda silahlar çekildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri kavgada yaralanan iki kişiyi hastaneye sevk etti. Kafasından vurulan kişinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kavgaya karışan 3 kişiyi gözaltına aldı. Öte yandan kavgaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Son Güncelleme: 24.07.2021 11:34