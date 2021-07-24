Küçükçekmece’de iki grup arasında silahlı kavga: 1’i ağır 2 yaralı

Küçükçekmece’de dün akşamüzeri Kanarya Mahallesi’nde nedeni henüz bilinmeyen bir şekilde iki grup arasında tartışma çıktı. Oldukça kalabalık olduğu görülen iki grup arasındaki tartışmada bir anda silahlar çekildi.

Silahlı kavga sırasında bir kişi ayağından, bir kişi ise kafasından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kavgada yaralanan iki kişiyi hastaneye sevk etti. Kafasından vurulan kişinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kavgaya karışan 3 kişiyi gözaltına aldı. Öte yandan kavgaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.