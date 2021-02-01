Küçükçekmece'de beton mikserinin altında kalan kadın hayatını kaybetti,

Bir kişinin feci şekilde can verdiği olay öğlen saatlerinde İstanbul Küçükçekmece'de yaşandı.
İlçede ki bir mahallede yeni yapılacak olan binanın temeline atılmak üzere beton taşıyan mikser betonu temelle boşalttıktan sonra aracıyla manevra yaptı.
FECİ ŞEKİLDE HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine hemen itfaiye, polis ve sağlık personeli sevk edildi.Ekiplerin kısa süren çalışmasıyla kadın sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yapılan ilk kontrolde vücudunda ezik ve kırıklar oluşan kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan olay yeri incelemesinden sonra Çöl'ün cansız bedeni morga kaldırılırken, beton mikserinin sürücüsü karakola götürüldü.
Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
Son Güncelleme: 01.02.2021 20:44