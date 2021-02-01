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Küçükçekmece'de beton mikserinin altında kalan kadın hayatını kaybetti,

İstanbul Küçükçekmece'de hareket eden beton mikserinin altında kalan 45 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

01 Şubat 2021 Pazartesi 20:44
Küçükçekmece'de beton mikserinin altında kalan kadın hayatını kaybetti,
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Bir kişinin feci şekilde can verdiği olay öğlen saatlerinde İstanbul Küçükçekmece'de yaşandı.

İlçede ki bir mahallede yeni yapılacak olan binanın temeline atılmak üzere beton taşıyan mikser betonu temelle boşalttıktan sonra aracıyla manevra yaptı.

Gelen bilgilere göre o esnada sokakta buluna mikserin kör noktasından geçmeye çalışan 45 yaşındaki Serpil Çöl isimli kadın mikserin hareket etmesiyle altında kaldı. Talihsiz kadın mikserin tekerleklerinin olduğu alan sıkıştı olayı gören mahalleli hemen müdahale etti diğer yandan ise olayı 112 sağlık personeline ihbar etti.

FECİ ŞEKİLDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine hemen itfaiye, polis ve sağlık personeli sevk edildi.Ekiplerin kısa süren çalışmasıyla kadın sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yapılan ilk kontrolde vücudunda ezik ve kırıklar oluşan kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan olay yeri incelemesinden sonra Çöl'ün cansız bedeni morga kaldırılırken, beton mikserinin sürücüsü karakola götürüldü.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

 



Son Güncelleme: 01.02.2021 20:44
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulKüçükçekmeceBeton Mikseri
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