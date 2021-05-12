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Küçük kardeşini 27 bıçak darbesiyle öldüren ağabey, mahkemede olayı hatırlamadığını söyledi!

Antalya Manavgat'ta 8 yaşındaki kardeşi Seyit Taha Yüksel'i evlerinin yakınlarında bulunan bir ormanlık alana götürerek 27 bıçak darbesi ile öldürmekten tutuklu olarak yargılanan ağabey Sinan Yüksel (19), çıkarıldığı mahkemede olayla ilgili hiç birşey hatırlamadığını söyledi.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 21:39
Küçük kardeşini 27 bıçak darbesiyle öldüren ağabey, mahkemede olayı hatırlamadığını söyledi!
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Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Kasaplar Mahallesi'nde ailesi ile birlikte yaşayan Sinan Yüksel isimli genç, geçtiğimiz  yıl 4 Ağustos tarihinde karakola giderek 8 yaşındaki kardeşini öldürdüğünü itiraf etti. Kardeşini ormanlık alanda bıçaklayarak öldürdüğünü söyleyen Sinan Yüksel gözaltına alınırken belirtilen adrese giden polis ekipleri kanları içinde yerde yatan Seyit Taha Yüksel'in cansız bedeni ile karşılaştı.

Olay yeri ekiplerinin yaptıkları incelemede çocuğun vücudunda çok sayıda bıçak darbesi olduğu tespit edilirken Adli Tıp Kurumu'na (ATK) kaldırılan Seyit Taha Yüksel'in vücudunda 27 bıçak yarası olduğu belirlendi. Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheli Sinan Yüksel, savcılığa verdiği ifadesinin ardından sulh ceza mahkemesine sevk edildi ve burada hakim tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kardeşinin ölümüne neden olan Sinan Yüksel'in polise verdiği ifadesinde ise uyuşturucu madde aldığını ve kardeşini ailesi çok sevdiği için kıskandığını ve o yüzden öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

"AĞABEYİN YARGILAMASI BAŞLADI"

Hakkında bir iddianame hazırlanan ve iddianamenin Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesi sonrası başlatılan mahkemede davanın ilk duruşmasına çıkan sanık Sinan Yüksel hakkında cezai sorumluluğu olmadığı ve raporunun da bu yönde tam olduğu söylendi. Mahkemede kendisini savunan sanık Sinan Yüksel, olayın gerçekleşmesinden bir gün önce uyuşturucu aldığını ve bu yüzden o güne ait hiçbir şey hatırlamadığını, cezaevinde ise bir iki defa intihar girişiminde bulunduğunu söyledi. Sanık Yüksel, teslim olduğu karakolda polislerin kendisini korkuttuklarını öne sürerek, 'Olay gününden bir gün önce uyuşturucu kullanmıştım. olay günü evden bıçak alarak kardeşiyle ormanlık alana gittiklerini o anları hatırlamadığını ve kendisine geldiğinde ise kardeşinin kanlar içinde yerde yattığını gördüğünü belirtirken 7-8 aydır evde olduğu için psikolojim bozuk olduğunu ve kardeşini öldürdüğü anlara ait hiç birşey hatırlamadığını söylediği kaydedildi.

Duruşmada savcının esas hakkındaki görüşünü bildirmesinin ardından olaya ilişkin delillerin toplandığını ve sanık Sinan Yüksel için başlatılan soruşturma safhasında bu güne kadar ayrıntılı itirafla olayı anlattığı ve kendisinin kardeşini kasten öldürmesi nedeniyle cezalandırılması talep edildi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.


Son Güncelleme: 12.05.2021 21:39
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Anahtar Kelimeler:
AntalyaManavgatKardeş27 Bıçak DarbesiBıçaklı Saldırı
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