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Kuaförler ve berberler kapalı mı, kapanacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamalarla beraber yeni kısıtlamaların getirildiği duyuruldu. Yarın yani Salı günü uygulanmaya başlanacak olan kısıtlamalarla birlikte hafat sonu ve hafta içi sokağa çıkma kısıtlamaları olacak.

30 Kasım 2020 Pazartesi 22:07
Kuaförler ve berberler kapalı mı, kapanacak mı?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda pek çok yeni yasak gündeme geldi. Bu yasaklarla beraber,

Cuma akşamı 21.00’dan Pazartesi günü sabah 05.00’a kadar sokağa çıkmak yasak olacak. Öncekinden farklı olarak sokağa çıkmanın serbest olduğu saat aralığı bulunmuyor.

Hafta içi saat 21.00’dan 05.00’a kadar da yine sokağa çıkmak yasak olacak.

Peki kuaför, berber, kafe ve marketler açık olacak mı?

Korona virüs tedbirleri kapsamında market, berber, kuaför ve kafeler saat 10.00 ile 20.00 arasında hizmete açık olacak. Kafe ve restoranlar bu saat aralığında yalnızca paket servis olarak çalışabilecekler. Dinlenme tesislerinde bulunan yemek yerleri ise hizmet vermeye devam edecektir.

31 Aralık tarihine kadar intenet kafeler, oyun salonları, kır bahçesi ve kahvehaneler, halı sahalar ve sinema salonları ise tamamen kapalı duracaktır.

Getirilen kısıtlama ile 20 yaş altı saat 13.00-16.00 arasında sokağa çıkabilecekken, 65 yaş ve üzeri ise 10.00-13.00 arasında dışarı çıkabilecektir. Ayrıca 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişiler toplu taşıma araçlarını kullanamayacaktır.

 



Son Güncelleme: 30.11.2020 22:07
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Anahtar Kelimeler:
KuaförBerberKısıtlama
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