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Kuaförler ve berberler 17 Mayıs Pazartesi açılacak mı?

29 Nisan akşamı başlayan tam kapanma ile beraber çoğu işletme faaliyetlerine ara vermişti. 17 günlük kapanmanın sonuna gelinirken vatandaşlar kuaförlerin ve berberlerin hemen açılıp açılmayacağını merak ediyor. Kuaförler ve berberler 17 Mayıs Pazartesi açılacak mı? İşte detaylar...

14 Mayıs 2021 Cuma 15:20
Kuaförler ve berberler 17 Mayıs Pazartesi açılacak mı?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptıkları açıklamalarda 17 Mayıs’tan sonra kademeli normalleşme adımlarının atılacağına dair sinyaller verdi. Bu doğrultuda vatandaşlar 17 Mayıs’ta kuaförlerin ve berberlerin açılıp açılmayacağını araştırmaya başladı. İşte detaylar…

Kuaförler ve berberler ne zaman açılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"İnşallah salgını kontrol altına almış olarak bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz. Salgın tehdidine karşı gereken her türlü yol ve yöntemi kullanacağız. Bunun zorlu ama arkası aydınlık bir imtihan olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz" 

 Bahsi geçen normalleşme sürecinde ilk aşamada berber, terzi, kuaför gibi küçük işletmelerin açılma ihtimali gündemde yer alıyor. Bunun yanı sıra restoran ve kafelerin de dış alanları kullanılarak ve saat, müşteri kotası kapsamında açılabileceği düşünceler arasında.

Tam kapanma 29 Nisan saat 19.00 itibari ile başlamıştı. 17 Mayıs saat 05.00’de ise sona ereceği bildirildi. Sürecin uzatılmasına ilişkin bir açıklama yapılmadı.


Son Güncelleme: 14.05.2021 15:20
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Anahtar Kelimeler:
BerberKuaförTamkapanma
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