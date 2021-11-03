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Kuaförler ne kadar maaş almaktadır? Kuaför İş ilanlarına nereden ulaşılır?

Kuaför mesleği ile ilgili detaylı bilgiler ve iş ilanlarına nereden ulaşılacağını sizler için haberimizde derledik...

03 Kasım 2021 Çarşamba 19:11
Kuaförler ne kadar maaş almaktadır? Kuaför İş ilanlarına nereden ulaşılır?
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Kuaför ne kadar maaş almaktadır, ilanlarına nereden ulaşılır, bu işte çalışmak için gerekli olan belgeler, bu işte çalışmak için hangi bölümden ve okuldan mezun olmak gerekir, Kuaför iş tanımı nedir vb. soruların cevaplarını sizler için yazımızda derledik. Buradan hareketle yapacağınız kariyer planlamalarınızı artık daha bilinçli yapabilir ve detaylı bilgileri edindikten sonra geleceğinizdeki meslek hakkında daha ayrıntılı bir karar verebilirsiniz.

Kuaför  tanımı nasıl yapılır?

Kuaför; saç ve sakal kesimi, renklendirme, şekillendirme ve bakımına ilişkin işlemleri, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, estetik yorum katarak yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Kuaför 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? Aldıkları en yüksek ve en düşük maaşlar ne kadardır?

Kuaför olarak çalış an bir kişinin aylık ortalama maaşı 3.760 TL olarak ifade edilebilir. Kuaför   olarak çalışanların aldıkları minimum maaş ise  2.826 TL olmakla birlikte  aldıkları maximum maaş ise 5.780 TL olarak kaynaklarda mevcuttur. Sizde kuaför  olarak çalışmak ve kariyer planınızı buradan yapmak istiyorsanız İŞKUR iş ilanlarına baktıktan sonra buradan kariyerinize yön verebilirsiniz.

kuaföriş ilanları ve bu alanda nasıl çalışılacağına dair bilgiler için tıklayınız...

Kuaför olarak çalışmak için hangi okul ve bölümden mezun olmak gerekmektedir?

Kuaför olarak çalışmak için gereken asgari eğitim düzeyi ilköğretimden olmuş olmaktır. Gereken eğitim düzeyini tamamlayan herkes bu işte çalışabilir. İlköğretimden mezun  olmak bu işte çalışmak için yeterli düzeyde bir eğitim seviyesi olarak belirtilmiştir.

Kuaför

 

ne iş yapmaktadır?

Kuaför olarak çalışan kişi işletmenin genel çalışma prensiplerine sadık kalmak koşulu ile araç, gereç ve  ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığını, iş güvenliğini ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olma şartı ile aşağıda bahsedilenleri yapmakla yükümlüdürler bu yükümlülükler ile birlikte yerine getirmekle görevli oldukları bazı haller vardır. Bu haller ise sizler için aşağıda maddelenerek belirlitmiştir. Bu görevler;

  1. İş organizasyonunu yapmak,
  2. Kişisel hijyen yapmak,
  3. Müşteriyi karşılamak ve ön hazırlık yapmak
  4.  Saç yıkamak,
  5. Fön çekmek,
  6. Saç kesimi yapmak,
  7. Saça boya uygulamak,
  8. Saç rengini açmak
  9.  Saça röfle ve meç uygulama
  10.  Saça permanant ve defrize uygulamak,
  11. Saç bakımı uygulamak
  12.  Saça mizanpli uygulamak,
  13. Saça topuz uygulamak
  14. Saça örgü uygulamak,
  15. Gelin başı yapmak,
  16. Saça maşa uygulamak,
  17. Vak uygulamak,
  18. Saça zekzel, akroş, papiyot uygulamak
  19. Saça rasta uygulamak,
  20. Saç kaynağı yapmak,
  21. Peruk ve postiş, sakal, bıyık uygulamak,
  22. Sakal ve bıyık şekillendirmek,
  23.  Saç ve yüz masajı uygulamak,
  24. Ürün satmak,
  25. Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Kuaför meslek ana grubu nedir?

Hizmet ve satış  elemanlarına dahil olarak çalışmaktadırlar.

Kuaför  meslek alt ana grubu nedir?

Kişisel hizmet veren elemanlarına mensuplarıdır.

Kuaför meslek grubu nedir?

Kuaförler güzellik uzmanları ve ilgili çalışanlara dahildirler.

Kuaför  meslek birim grubu nedir?

Kuaföler birimindendirler.

Kuaför meslek kodu

Türk meslekler sözlüğünde her meslek grubu için ayrı ayrı meslek kodu tanımlamaları vardır. Bu mesleklerin birbirinden tam olarak ayrılması için gerekli bir numaralamadır. Memurlukta da bu şekilde kodlar mevcuttur. Her memur kendi mezun olduğu bölüm kodunun işi ile uyumlu olması halinde atama yapılmaktadır. Memurluk dışı mesleklerde de karışıklığa yol açmamak sebebi ile bu şekilde bir ayrıştırma yapılmıştır. Bütün meslek kodları için sözlüğe bakabilirsiniz biz sizler için kuaför meslek kodunu bulduk, ilgili kod 5141.05 olarak sözlükte geçmektedir.

 Sizler ile bu haberimizde kuaför  olarak çalışan kişiler ne iş yapar, iş tanımları nedir, meslek birim grupları, aldıkları maaş ve bunlarla birlikte en yüksek en düşük oranları nelerdir, kuaför olarak çalışan veya çalışmak isteyen bir kişinin hangi belgelere veya hangi bölümden mezun olması gerektiği bilgilerinin yanı sıra bu işte çalışmak için iş ilanlarına nereden ulaşabileceğinizin bilgisini paylaştık.

 


Son Güncelleme: 03.11.2021 19:11
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Anahtar Kelimeler:
KuaförIşilanlarıIşkur
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