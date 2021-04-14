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Kuaförler kapanacak mı, kapanıyor mu? Kuaförler odasından son dakika açıklaması

Başkan Erdoğan tarafından açıklanan Ramazan ayı ek tedbirleri kapsamında kuaför ve berberlerin açık olup olmayacağı merak ediliyor. Vatandaşlar, kuaförler kapanacak mı, kapanıyor mu? sorularını araştırıyor.

14 Nisan 2021 Çarşamba 19:52
Kuaförler kapanacak mı, kapanıyor mu? Kuaförler odasından son dakika açıklaması
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ramazan ayı tedbirleri sonrasında pek çok kişi merak ettiği konuları intenet üzerinden araştırmaya başladı. Özellikle berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin ramazan ayında açık olup olmayacağı merak edilenler arasında yerini aldı.

Kuaförler kapanacak mı?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında 17 Mayısıs 2021 Pazartesi tarihi ile geçerli olacak tedbirlere göre;

  • Halı saha, yüzme havuzu, spor salonu, güzellik merkezi/salonları, hamam ve saunalar, lunaparklar ve tematik parkları,
  • Kahvehane, kıraathane, kafe, denek lokali, çay bahçesi,
  • İntenet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu,
  • Çay ocakları ise masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebilecek.

Açıklamaları geldi.

Berber ve kuaförler ramazanda açık mı?

İçişleri Bakanlığı’nın 81 il valiliğine gönderdiği genelgede iş yerlerinin çalışma saatleri de dikkat çekerken; sokağa çıkma yasağında mağdur olunmaması için istisnalar hariç iş yerlerinin saat 07.00 – 18.00 saatleri arasında hizmette olmaları gerekmektedir. açıklamaları yapıldı.

Buna göre kuaför ve berberler saat 07.00 – 18.00 saatleri arasında hizmetlerine devam edebilecekler.



Son Güncelleme: 14.04.2021 19:52
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KuaförBerberGüzellik SalonuRamazanEk TedbirYasaklarÇalışma Saatleri
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