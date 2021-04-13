Kuaförler kapanacak mı? Berber ve kuaförler kapanacak mı?

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte vatandaşların en merak ettiği konu uygulanacak kısıtlamalar olurken Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklamalar sonrasında merak edilenler artmaya başladı. Özellikle kuaför ve berberlerin ramazan ayında açık olup olmayacağı merak edilirken hangi esnafların ramazan süresi boyunca kapalı kalacağı araştırılanlar arasında yerini aldı.

Ramazanda kuaförler kapanacak mı?

Bilim Kurulu tarafından alınan kararlar sonrasında kamera karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları merak edilmeye devam ediyor.

Başkan Erdoğan tarafından yapılan açıklamalar ile AVM’ler, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri saat 10.00 – 20.00 saatleri arasında çalışmalarına devam edebilecekler.