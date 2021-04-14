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Kuaförler açık mı? Kuaförler saat kaça kadar açık?

13 Nisan tarihinde yapılan Kabine Toplantısı sonrası koronavirüsle mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı. Ramazan ayı boyunca birçok kısıtlama getirildi. Kuaförler açık olacak mı? Saat kaçta açılıyor? Haberimizde yeni kısıtlamalara göre kuaförlerin açık olup olmayacağı bilgisine yer verilmiştir.

14 Nisan 2021 Çarşamba 19:09
Kuaförler açık mı? Kuaförler saat kaça kadar açık?
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Yeni alınan tedbirler gereğince Kısmi Kapanma uygulanıyor. Kuaförler açık mı?

Sokağa çıkma kısıtlaması sürecine uyum için iş yerleri 07.00-18.00 saatleri arasında hizmet verecektir. Hafta sonları da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Kuaförler açacak mı?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede 17 Mayısıs 2021 tarihine kadar aşağıdaki işletmeler kapalı olacaktır;

  • Halı saha, yüzme havuzu, spor salonu, güzellik merkezi, hamam ve sauna, lunapark ve tematik parklar
  • Kahvehane, kafe vb. alanlar
  • İntenet kafe, bilardo salonu vb. alanlar
  • Çay ocakları ise masa, sandalye kaldıracak ve yalnızca esnafa servis şeklinde hizmet edebilecek.
  • Genelgede berber ve kuaförler yer almadığı için açık olması beklenmektedir.

Berber ve kuaförler çalışma saatleri

Kuaför ve berberlerin 07.00-18.00 arasında faaliyet gösterebileceği ön görülmektedir.



Son Güncelleme: 14.04.2021 19:09
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KuaförKısıtlamaAçık Mı
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