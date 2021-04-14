Kuaförler açık mı? Kuaförler saat kaça kadar açık?

Yeni alınan tedbirler gereğince Kısmi Kapanma uygulanıyor. Kuaförler açık mı?
Kuaförler açacak mı?
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede 17 Mayısıs 2021 tarihine kadar aşağıdaki işletmeler kapalı olacaktır;
- Halı saha, yüzme havuzu, spor salonu, güzellik merkezi, hamam ve sauna, lunapark ve tematik parklar
- Kahvehane, kafe vb. alanlar
- İntenet kafe, bilardo salonu vb. alanlar
- Çay ocakları ise masa, sandalye kaldıracak ve yalnızca esnafa servis şeklinde hizmet edebilecek.
- Genelgede berber ve kuaförler yer almadığı için açık olması beklenmektedir.
Berber ve kuaförler çalışma saatleri
Kuaför ve berberlerin 07.00-18.00 arasında faaliyet gösterebileceği ön görülmektedir.
Son Güncelleme: 14.04.2021 19:09