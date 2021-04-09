İzmir Foça’da askeri eğitim uçağının düşmesi sonrası KT-1 eğitim uçağının özellikleri birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Güney Kore yapımı eğitim uçağı, ilk Kore yapımı uçak olarak öne çıkmaktadır.

KT-1 eğitim uçağı özellikleri nelerdir?

KT-1, Woongbi, Korea Aerospace Industries tarafından geliştirilen Güney Kore yapımı bir temel eğitim uçağıdır. Bu uçak, KAI ve Savunma Geliştirme Ajansı tarafından ortaklaşa geliştirilmiş ve şimdiye kadar geliştirilen ilk Kore yapımı uçaktır. KT-1 Türkiye, Güney Kore, Endonezya, Peru ve Senegal’de kullanılmaktadır.

Mürettebat: 2

Uzunluk: 10.26 metre

Kanat açıklığı: 10.59 metre

Yükseklik: 3.68 metre

Kanat alanı: 16.01 metrekare

Boş ağırlık: 1,910 kilogram

Azami kalkış ağırlığı: 3,311 kilogram