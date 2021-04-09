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KT-1 eğitim uçağı özellikleri nelerdir?

İzmir'de meydana gelen kaza sonrası KT-1 eğitim uçağı özellikleri nelerdir araştırılıyor. Güney Kore yapımı eğitim uçağı ile ilgili teknik bilgiler haberimizin içeriğinde.

09 Nisan 2021 Cuma 18:18
KT-1 eğitim uçağı özellikleri nelerdir?
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İzmir Foça’da askeri eğitim uçağının düşmesi sonrası KT-1 eğitim uçağının özellikleri birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Güney Kore yapımı eğitim uçağı, ilk Kore yapımı uçak olarak öne çıkmaktadır.

KT-1 eğitim uçağı özellikleri nelerdir?

KT-1, Woongbi, Korea Aerospace Industries tarafından geliştirilen Güney Kore yapımı bir temel eğitim uçağıdır. Bu uçak, KAI ve Savunma Geliştirme Ajansı tarafından ortaklaşa geliştirilmiş ve şimdiye kadar geliştirilen ilk Kore yapımı uçaktır. KT-1 Türkiye, Güney Kore, Endonezya, Peru ve Senegal’de kullanılmaktadır.

Mürettebat: 2

Uzunluk: 10.26 metre

Kanat açıklığı: 10.59 metre

Yükseklik: 3.68 metre

Kanat alanı: 16.01 metrekare

Boş ağırlık: 1,910 kilogram

Azami kalkış ağırlığı: 3,311 kilogram




Son Güncelleme: 09.04.2021 18:18
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Anahtar Kelimeler:
KT-1Eğitim UçağıGüney Kore
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