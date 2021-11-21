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Kroşe Sürfileci (Elle) ne kadar maaş almaktadır? İş ilanlarına nereden ulaşılır?

Kroşe sürfileci (elle) ne iş yapar, ne kadar maaş alır, iş tanımı nedir? gibi soruların yanıtları ve daha ayrıntılı bilgiler haberimizde...

21 Kasım 2021 Pazar 23:04
Kroşe Sürfileci (Elle) ne kadar maaş almaktadır? İş ilanlarına nereden ulaşılır?
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Kroşe sürfileci (elle) ne kadar maaş almaktadır, iş ilanlarına nereden ulaşılır, bu işte çalışmak için gerekli olan belgeler, bu işte çalışmak için hangi bölümden ve okuldan mezun olmak gerekir, Kroşe sürfileci (elle) iş tanımı nedir vb. soruların cevaplarını sizler için yazımızda derledik.

Kroşe sürfileci (elle)  tanımı nasıl yapılır?

Kancalı bir tığ yardımıyla iplik veya örgü yününden sürfile işleri veya dekoratif işler yapan kişi veya kişilerdir.

Kroşe sürfileci (elle) 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? Aldıkları en yüksek ve en düşük maaşlar ne kadardır?

Kroşe sürfileci (elle) olarak çalışan bir kişinin aylık ortalama maaşı 3.190 olarak ifade edilebilir. Kroşe sürfileci (elle) olarak çalışanların aldıkları minimum maaş ise 2.826 TL olmakla birlikte aldıkları maximum maaş ise 3.890 TL olarak kaynaklarda mevcuttur. Sizde Kroşe sürfileci (elle) olarak çalışmak ve kariyer planınızı buradan yapmak istiyorsanız İŞKUR iş ilanlarına bakarak buradan kariyerinize yön verebilirsiniz.

Kroşe sürfileci (elle) iş ilanları için tıklayınız...

Kroşe sürfileci (elle) olarak çalışmak için hangi okul ve bölümden mezun olmak gerekmektedir?

Kroşe sürfileci (elle) işinde çalışmak için gereken asgari eğitim düzeyi ilköğretimden mezun olmuş olmaktır.

Kroşe sürfileci (elle) ne iş yapmaktadır?

Kroşe sürfileci (elle) olarak çalışan kişi işletmenin genel çalışma prensiplerine sadık kalmak koşulu ile araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığını, iş güvenliğini ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olma şartı ile aşağıda bahsedilenleri yapmakla yükümlüdürler;

  1. Kullanacağı iğne ve ipliği veya örgü yününü seçmek,
  2. İlmikleri atar ve bunları kendi usulüne veya belirli bir desene uygun olacak şekilde düğümlemek,
  3. Giyecek ve diğer eşyanın kenarlarına doğrudan doğruya sürfile işleri ve dekoratif motifler yapmak,
  4. Dantel işlerinde ihtisası bulunabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Kroşe sürfilecinin (elle) meslek ana grubu nedir?

Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar meslek grubundandırlar.

Kroşe sürfileci (elle) meslek alt ana grubu nedir?

El sanatları ve basım ile ilgili işlerde çalışanlar Kroşe sürfilecisi (elle) olarak çalışırlar.

Kroşe sürfileci (elle)  meslek grubu nedir?

El sanatları çalışanları mesleğinin grubundadırlar.

Kroşe sürfilecinin (elle)  meslek birim grubu nedir?

Tekstil deri ve benzer malzemeleri kullanan elişi çalışanları birim grubundan olarak çalışmaktadırlar.

Kroşe sürfileci (elle)  meslek kodu

Türk meslekler sözlüğünde her meslek grubu için ayrı ayrı meslek kodu tanımlamaları vardır. Bu mesleklerin birbirinden tam olarak ayrılması için gerekli bir numaralamadır. Memurlukta da bu şekilde kodlar mevcuttur. Her memur kendi mezun olduğu bölüm kodunun işi ile uyumlu olması halinde atama yapılmaktadır. Memurluk dışı mesleklerde de karışıklığa yol açmamak sebebi ile bu şekilde bir ayrıştırma yapılmıştır. Bütün meslek kodları için sözlüğe bakabilirsiniz biz sizler için sözlükten Kroşe sürfileci (elle)

 

meslek kodunu bulduk, ilgili kod 7318.27 olarak sözlükte geçmektedir.

Son Güncelleme: 21.11.2021 23:04
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Kroşesürfileci(elle)2021Işilanları
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