Kronik hastalara elektrik faturası desteği yardımı başvuru şartları ve başvuru yolları

Devlet tarafından yapılan elektrik faturası desteği ile ilgili araştırmalar devam ederken kronik hastaların elektrik tüketim desteğinin nasıl alınacağı da merak edilenler arasında yerini aldı. Özellikle pandemi sürecinde yapılan elektrik faturası desteği araştırılırken kronik hastalara verilen elektrik faturası desteği başvuruları da merak ediliyor.

Devlet destekli elektrik faturası yardımı

Devlet tarafından verilen elektrik faturası desteğine kronik hastalığı olanların faydalanabileceği desteklerin nasıl alınacağı merak ediliyor. Elektrik faturası desteğinden faydalanabilmek için belirlenen ilk şart sağlık durumu ve kronik hastalık ikinci şart ise gelir durumunun bakanlık tarafından belirlenen şartların sağlanması gerekiyor.

Elektrik yardımı için sağlık şartı nedir?

Elektrik faturası desteği başvuruları nasıl yapılır?

Kronik hastalığı olan vatandaşların da faydalanabileceği elektrik faturası desteği ilk olarak evde bakım maaşı almayan vatandaşların yararlanabileceği belirtildi.

Kronik hasta vatandaşlar elektrik faturası desteğinden faydalanmak istediğinde bizzat başvuru veya vekil ile başvuru yapılabileceği belirtildi. Ayrıca pandemi süreci ile birlikte vakıf çalışanlarının başvuru yapmak isteyen vatandaşların ev adresine giderek bizzat başvuru alabilmektedir.

Kronik hastalığı olanlara verilen elektrik tüketim desteği ne kadardır?

Kronik hastalığı olan vatandaşlara verilen elektrik faturası desteği aylık 200 TL olarak yapılmaktadır. Bu belirlenen ücret hanede yaşayan kişi sayısına göre değişiklik gösterebilmektedir.