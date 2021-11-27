Krom Kaplama İşçisi (elektroliz İle) ne iş yapmaktadır?Krom Kaplama İşçisi (elektroliz İle)maaşı ne kadar?

Krom kaplama işçisi (elektroliz İle) tanım olarak nedir, ne iş yapmaktadır? 2021 yılında Krom kaplama işçisi (elektroliz İle) maaşları ne kadardır? Krom kaplama işçisi (elektroliz İle) işini yapmak için hangi bölümden mezun olmak gerekmektedir? Tüm bu soruların cevaplarını haberimizde derledik.

Krom kaplama işçisi (elektroliz İle) iş tanımı nedir?

Metal mamullerin (iş aletlerinin, kalıpların, silindirlerin vb) iç, dış yüzeylerine aşınma, dirençlerini arttırma ve yüzeyi korozyona karşı dirençli hale getirmek amacıyla kromla kaplama işlemlerini yapan kişi ve bu kişinin yaptığı iştir.

Krom kaplama işçisi (elektroliz İle) 2021 yılı maaşları ne kadardır? En yüksek ve en düşük maaşlar nelerdir?

Krom kaplama işçisi (elektroliz İle) aylık ortalama olarak 3.300 TL maaş almakla birlikte Krom kaplama işçisi (elektroliz İle) işinde çalışan bir kişinin minimum düzeydeki maaşı 2.826 olarak geçmektedir. Bunun yanında Krom kaplama işçisi (elektroliz İle) işinde çalışan bir çalışanan aylık maximum maaşı 4.800 TL olarak geçmektedir. Sizlerde bu maaşları almak istiyor ve bu işte çalışmak istiyorsanız İŞKUR üzerinden iş ilanlarına ulaşabilir buradan işe başvuru yapabilir ve kariyer planlamanızı böylece yapabilirsiniz.

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Krom kaplama işçisi (elektroliz İle ) işinde çalışmak için hangi bölümden hangi okuldan mezun olunması gerekir?

Krom kaplama işçisi (elektroliz İle) işinde çalışabilmek için asgari eğitim düzeyi ilköğretimden mezun olmaktır.

Krom kaplama işçisi (elektroliz İle) tam olarak ne iş yapar? İş tanımı nedir?

Krom kaplama işçisi (elektroliz İle) olarak çalışan kişiler işletmenin genel çalışma prensiplerine sadık kalmak koşulu ile araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığını, iş güvenliğini ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olma şartı ile aşağıda bahsedilenleri yapmakla yükümlüdürler;

1- Krom kaplama yapılacak mamulleri kaplamaya hazırlamak,

2- Metal kaplanacak yüzeyi kaplamaya hazırlamak,

3- Krom kaplama banyoları veya tanklarını hazırlamak,

4- Mamullerin yüzeylerini kostikle yıkamak suretiyle temizlemek,

5- Kromla kaplanacak mamulleri aparatlarla krom kazanına yerleştirmek.

6- Belirli amper ve sürede krom kaplama işlemini yapmak,

7- Krom kaplama banyosunun kontrolü ve bakımını yapmak

8- İşlemleri biten mamulleri ilgili bölüme teslim etmek. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Krom kaplama işçisi (elektroliz İle) meslek ana grubu nedir?

Krom kaplama işçisi (elektroliz İle) tesis ve makine operatörleri ve montajcılar meslek ana grubuna dahildir.

Krom kaplama işçisi (elektroliz İle) meslek alt ana grubu nedir?

Krom kaplama işçisi (elektroliz İle) sabit tesis ve makine operatörleri meslek alt ana grubuna dahildir.

Krom kaplama işçisi (elektroliz İle) meslek grubu nedir?

Krom kaplama işçisi (elektroliz İle) metal işleme ve perdahlama tesisi operatörleri meslek grubuna dahildir.

Krom kaplama işçisi (elektroliz İle) meslek birim grubu nedir?

Krom kaplama işçisi (elektroliz İle) metal perdahlama astarlama ve kaplama makinesi operatörleri meslek birim grubuna dahillerdir.

Krom kaplama işçisi (elektroliz İle) meslek kodu

Türk meslekler sözlüğünde her meslek grubu için ayrı ayrı meslek kodu tanımlamaları vardır. Bu mesleklerin birbirinden tam olarak ayrılması için gerekli bir numaralamadır. Memurlukta da bu şekilde kodlar mevcuttur. Her memur kendi mezun olduğu bölüm kodunun işi ile uyumlu olması halinde atama yapılmaktadır. Memurluk dışı mesleklerde de karışıklığa yol açmamak sebebi ile bu şekilde bir ayrıştırma yapılmıştır. Bütün meslek kodları için sözlüğe bakabilirsiniz biz sizler için sözlükten Krom kaplama işçisi (elektroliz İle) kodunu araştırdık. Bu kod 8122.24 olarak sözlükte geçmektedir. Diğer merak ettiğiniz kodlar için sözlüğe ayrıca bakabilirsiniz.

Bu yazımızda sizlere Krom kaplama işçisi (elektroliz İle) ne iş yapar, iş tanımı, görevleri, ne kadar maaş alır, hangi okuldan mezun olmak gerekir, belgeler nelerdir, hangi alanlarda çalışır, en yüksek maaş nedir, özel olarak yapması gereken görevler nelerdir? soruların cevaplarını paylaştık.