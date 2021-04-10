Kriz geçiren mühendis yaşamına son verdi!

28 yaşındaki genç birinin ölümüyle sonuçlanan intihar olayı Diyarbakır Yenişehir'de yaşandı.
Gelen bilgilere göre ailesiyle birlikte Diyarbakır Yenişehir'de yaşamını sürdüren 28 yaşındaki M.Ş:B isimli genç geçirdiği kriz sonrasında yaşadığı apartmanın 10.katından kendini aşağıya bıraktı.
Yaşamına son verdi
Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan inceleme sonrasında M.Ş'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, olayı gören aile fertleri sinir krizi geçirdi.
Polis olayla ilgili olarak inceleme başlattı.
Son Güncelleme: 10.04.2021 01:26