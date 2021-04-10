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Kriz geçiren mühendis yaşamına son verdi!

Diyarbakır Yenişehir'de ailesiyle birlikte yaşamını sürdüren 28 yaşındaki İnşaat Mühendisi M.Ş.B. geçirdiği kriz sonrasında 10’uncu kattan atlayarak yaşamına son verdi.

10 Nisan 2021 Cumartesi 01:26
Kriz geçiren mühendis yaşamına son verdi!
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28 yaşındaki genç birinin ölümüyle sonuçlanan intihar olayı Diyarbakır Yenişehir'de yaşandı.

Gelen bilgilere göre ailesiyle birlikte Diyarbakır Yenişehir'de yaşamını sürdüren 28 yaşındaki M.Ş:B isimli genç geçirdiği kriz sonrasında yaşadığı apartmanın 10.katından kendini aşağıya bıraktı.

Yaşamına son verdi

M.Ş.B'nin beton zemine çakıldığını gören mahallleli ve ev sakinleri durumu hemen 112 sağlık personeline ihbar etti. Kısa süre içinde olayın yaşandığı apartmanın önüne gelen ekipler yaptıkları incelemede İnşaat mühendisi olan M.Ş.B'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan inceleme sonrasında M.Ş'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, olayı gören aile fertleri sinir krizi geçirdi.

Polis olayla ilgili olarak inceleme başlattı.




Son Güncelleme: 10.04.2021 01:26
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Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırIntihar
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