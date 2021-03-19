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Kriz geçiren damat eşini ve kayınvalidesini öldürdü, komşusunu yaraladı

İzmir’in Bayındır'ta bir kişi, boşanma sürecinde olduğu eşini, kayınvalidesini kurşunlayarak öldürdü. Kriz geçiren damat silah seslerini duyup dışarıya çıkan komşusunu da ağır yaraladı.

19 Mart 2021 Cuma 23:58
Kriz geçiren damat eşini ve kayınvalidesini öldürdü, komşusunu yaraladı
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2 kişinin öldüğünü,bir kişinin yaralandığı olay bugün akşam saatlerinde İzmir Bayındırlık ilçesinde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre eşiyle geçimsizlik sebebiyle boşanma sürecinde olan Hüsnü T. isimli şahıs akşam saatlerinde eşinin kaldığı kayınvalidesi Serpil Palalı'ın evine konuşmak için gitti. Taraflar bir süre konuştuktan sonra aralarında tartışma çıktı. 

ANNE KIZ KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Tartışmanın büyümesiyle birlikte öfkelenen damat Hüsnü T. yanında taşıdığı silahıyla Serpil Palalı ve eşi Serap T.'ye ateş etti. Kurşunların hedefi olan anne ve kız kanlar içinde oldukları yere yığıldı. Zanlı ise silahıyla dışarıya çıktı.

Bu esnada silah seslerini duyan Serpil Palalı'nın komşusu Hamza Kuzucuk da dışarıya çıktı. Kuzucuk'u gören damat Hüsnü T. aynı silah ile Hamza Kuzucuk'a da ateş etti ve yaraladı. Olayı gören mahallelinin ihbar etmesiyle birlikte olay yerine polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi.

ANNE, KIZ HAYATINI KAYBETTİ, KOMŞU AĞIR YARALI

Olay yerine kısa süre içinde gelen ekipler yaptıkları ilk incelemede anne Serpil Palalı ve kızı Serap T.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini, komşu Kuzucuk'un ise ağır yaralandığını tespit etti. Ağır yaralanan Kuzucuk olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırılırken, anne kızın cansız bedenleri savcılık incelemesi sonrasında morga kaldırıldı.

YAKALANDI

Öte yandan, polis ekiplerince şüpheli Hüsnü T., Hatay Mahallesi Çayır Caddesi üzerinde suç aleti ile birlikte yakalandı. Şahıs, ekipler tarafından gözaltına alınırken, olay yerine destek amaçlı çok sayıda polis ekiplerinin sevk edildiği öğrenildi.

 

 

 

 



Son Güncelleme: 19.03.2021 23:58
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Anahtar Kelimeler:
IzmirBayındırlıkCinayet
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