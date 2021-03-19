Kriz geçiren damat eşini ve kayınvalidesini öldürdü, komşusunu yaraladı

2 kişinin öldüğünü,bir kişinin yaralandığı olay bugün akşam saatlerinde İzmir Bayındırlık ilçesinde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre eşiyle geçimsizlik sebebiyle boşanma sürecinde olan Hüsnü T. isimli şahıs akşam saatlerinde eşinin kaldığı kayınvalidesi Serpil Palalı'ın evine konuşmak için gitti. Taraflar bir süre konuştuktan sonra aralarında tartışma çıktı.

ANNE KIZ KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Tartışmanın büyümesiyle birlikte öfkelenen damat Hüsnü T. yanında taşıdığı silahıyla Serpil Palalı ve eşi Serap T.'ye ateş etti. Kurşunların hedefi olan anne ve kız kanlar içinde oldukları yere yığıldı. Zanlı ise silahıyla dışarıya çıktı.

Bu esnada silah seslerini duyan Serpil Palalı'nın komşusu Hamza Kuzucuk da dışarıya çıktı. Kuzucuk'u gören damat Hüsnü T. aynı silah ile Hamza Kuzucuk'a da ateş etti ve yaraladı. Olayı gören mahallelinin ihbar etmesiyle birlikte olay yerine polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi.

ANNE, KIZ HAYATINI KAYBETTİ, KOMŞU AĞIR YARALI

YAKALANDI

Olay yerine kısa süre içinde gelen ekipler yaptıkları ilk incelemede anne Serpil Palalı ve kızı Serap T.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini, komşu Kuzucuk'un ise ağır yaralandığını tespit etti. Ağır yaralanan Kuzucuk olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırılırken, anne kızın cansız bedenleri savcılık incelemesi sonrasında morga kaldırıldı.

Öte yandan, polis ekiplerince şüpheli Hüsnü T., Hatay Mahallesi Çayır Caddesi üzerinde suç aleti ile birlikte yakalandı. Şahıs, ekipler tarafından gözaltına alınırken, olay yerine destek amaçlı çok sayıda polis ekiplerinin sevk edildiği öğrenildi.