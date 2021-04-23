Kripto parada evini kaybeden kişi, intihar etti

Kripto para borsalarında canı yananların sayısı her geçen gün artıyor. Özellikle son günlerde kripto para borsalarında yaşanan sert dalgalanmalar ile bir çok yatırımcı zarara uğruyor.

Son gelen bilgilere göre dün öğlen saatlerinde bir kişi kripto para borsasında evini sattığı parayı kaybedince intihar etti.

Evini sattı, parasını kripto parada kaybetti

İstanbuk Kağıthane'de yaşamını sürdüren ve emlak alım satım işi yapan Caner Ünal isimli vatandaş, geçtiğimiz haftalarda dairesini sattı ve aldığı parayı kripto para borsalarına yatırdı. İddilara göre Ünal, son günlerde yaşanan sert dalgalanmalarda tüm parasını kaybetti.

İntihar etti

Evi satışından elde ettiği parayı kripto para borsalarında kaybeden Ünal, dün öğlen saatlerindeiş yerinde kriz geçirdi ve yanınki silahını çıkartıp, başına ateş etti. Silah sesini duyan çevredeki esnaf durumu hemen polis ve 112 sağlık personeline bildirdi.

Ünal'ın iş yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede 50 yaşındaki Caner Ünal'ın ağır yaralı olduğunu tespit etti ve Ünal yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı. Evli bir çocuk babası Ünal hastanedeki tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarını incelendiğinde olay esnasında Ünal'ın yakında kimsenin olmadığını tespit etti.

Olay yeri inceleme ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından tabanca ve kovan polis ekipleri delil torbasına konuşarak muhafaza altına alındı.