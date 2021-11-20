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Kripto para yatırımında kaybeden iki kardeş intihar etti!

Bursa'da birlikte bir kafeterya işleten Hasan Karacan (34) ve Hüseyin Karacan (31) iddialara göre kripto para piyasasındaki yatırımlarında kaybettiler. Zarar eden iki kardeş, arkadaşlarına İznik Gölü'ne giderek intihar edeceklerini söylediler ve ortadan kayboldular.

20 Kasım 2021 Cumartesi 16:13
Kripto para yatırımında kaybeden iki kardeş intihar etti!
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Bursa'nın Kestel ilçesinde yaşayan Hasan Karacan (34) ve Hüseyin Karacan (31) kardeşler, iddialara göre kripto para piyasasına girdiler ve oraya yüklü bir miktar para yatırdılar. İlçede kafeterya işleten iki kardeş, yaptıkları yatırımlarda zarar ettiklerini öğrendiler.

Kripto parada battıklarını arkadaşlarına söyleyen Hasan ve Hüseyin kardeşler, İznik Gölü'ne giderek intihar edeceklerini belirttiler. 2 gün önce ortadan kaybolan iki kardeşe ulaşamayan aile durumu hemen jandarmaya bildirdi. Yapılan kayıp ihbarı üzerine İznik Jandarma Komutanlığı'na bağlı bot timleri ile AFAD ekipleri, İznik Gölü ve çevresinden bir arama çalışması başlattı. Gülün kıyısında kardeşlere ait kıyafet ve cüzdanları bulan ekipler, durumu hemen balık adamlara bildirdiler ve gölün içinde arama başlatan balık adamlar, kardeşlerin cansız bedenlerine ulaştılar. Gölden çıkarılan cesetler otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Son Güncelleme: 20.11.2021 16:13
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Anahtar Kelimeler:
BursaHasan KaracanHüseyin KaracanKripto ParaZararIntihar
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