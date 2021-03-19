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Kripto para caiz mi? Kripto para helal mi?

Dijital para ile kripto paraların farklı olduğunu açıklayan İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran, “Dijital para elimizdeki parayla aynı. Ancak kripto paralar kumardan farksız, o nedenle uzak durmakta fayda var” çağrısında bulundu.

19 Mart 2021 Cuma 18:16
Kripto para caiz mi? Kripto para helal mi?
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İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran, banka tarafınca düzenlenen İş’le Buluşmalar Toplantısı’nda kripto paralarla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Dijital paralar ve kripto paraların farklı kategorilerde değerlendirilmesi gerektiğini açıklayan Aran, “Öncelikle herkesi uyarmak gerekiyor. Dijital paralar, kripto paralardan çok farklı. Merkez Bankası’nın üzerinde çalıştığı TL karşılığı dijital para elimizdeki parayla aynı. Ancak kripto paralara değer katmak isteyenler, sanki kendi lehlerine durummuş gibi bir eğilim içindeler. Uzak durmakta, temkinli olmakta fayda var. Kumardan farksız kripto paralar.” Teknolojiyi bulanın da yönetenin de insan olduğuna belirten Hakan Aran, “O nedenle insan kendi icat ettiği bir şeye yenik düşmemeli” uyarısını bizlere yaptı.

Görünmez bankacılğa gidiş

Dijital paraların kayıt dışılığın azaltılmasında da önemli olduğunu vurgulayan Hakan Aran, “Bu paranın başarılı olması için mobil penetrasyonun çok yüksek olması en önemli avantajımız. Geleceğin bankacılığında fiziksel paranın olmadığı, ihracatın da ithalatın da bunun üzerinden, insansız, otomatik yapılabildiği sistemler olacak. Bankalar araya giren değil, sistemleri işleten bir gelecek olacak. Görünmez bankacılığın geleceğin modeli olduğunu düşünüyoruz” açıklamasında bulundu. Aran, banka olarak yapay zekadan faydanalarak dijitalleşme konusunda önü olacaklarını, hali hazırda kullanıcı sayılarının 20 milyonun üzerinde olduğunu kamoyuna açıkladı.

Atıl uçaklar ihracata çalışmış

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, mart ayında ihracat sayısında güzel sürpriz beklediklerini açıklayarak, “Çok güzel müthiş bir rakam çıkacak” dedi. Göreve geldiklerinde 63.000 olan ihracatının 100.000’i  geçtiğini, her ay en az bin 500 yeni ihracatçıyı bu aileye kazandırdıklarını açıklayan Gülle, salgın sürecinde gümrüklerde temassız ihracata geçildiğini ve bu süreçte atıl durumdaki uçakların ihracat için kullanıldığını kamuoyuna açıkladı.

Pas geçiş sürpriz olmaz

İş Bankası İktisadi Araştırmalar Müdürü ve Baş Ekonomisti İzlem Erdem, “Merkez Bankası enflasyon beklentisindeki iyileşmeyi iyi bir iletişimle anlatabilirse toplantıyı faiz artırmadan geçmesi sürpriz olmayacak benim için” dedi. Enflasyonun en önemli sıkıntı olduğunu, ancak büyümeye öncelik verildiği için geri planda kaldığına işaret eden Erdem, “Geçen senenin koşulları büyüme politikalarını öne çıkardı. Şu anda enflasyonda yukarı yönlü baskı var. Gıda enflasyonu yüzde 18, ulaştırma yüzde 22-23 seviyelerinde. Bunu aşağı çekmemiz gerekiyor. Enflasyonda katılık devam edecek, beklentimiz nisanda tepe yapacak, yıl sonu yüzde 11 bandına gerileyeceğini düşünüyoruz” açıklamasını yaptı.


Son Güncelleme: 19.03.2021 18:16
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Anahtar Kelimeler:
Kripto ParaHakan Aran
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