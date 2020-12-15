SGK prim ödemeleri artık kredi kartı ile yapılıyor. SGK prim ödemelerini e-Devlet ve PTT üzerinden ödenmeye başlamasının ardından ödemeler kart ile de yapılmaya başlandı.

Kredi kartı ile SGK ödemesi nasıl yapılır?

SGK prim ödemeleri üç şekilde yapılmaktadır. Sigortalı ödemeleri, işveren ödemeleri ve diğer ödemeler olarak yapılan üç farklı ödeme şeklinde ödemeler kart ile de yapılmaktadır.

İşveren ödemeleri nasıl yapılır?

SGK işveren prim ödemeleri borcun türüne göre değişir. Buna göre 6111 yapılandırma, işveren İPC tahsilatı, işveren dosya tahsilatı, işveren cari dönem, geçmiş dönem, işveren icra taksit tahsilatı, işveren icra taksit peşinatı, işveren icra toplam borç tahsilatı ödemeleridir.

Sigorta ödemeleri nasıl yapılır?

SGK sigorta ödemeleri Bağkur cari dönem, Bağkur SGDP ve Bağkur geçmiş dönem ödemeleri olarak yapılır. Ödemeler peşin ve taksitli olarak yapılıyor.

Diğer ödemeler nasıl yapılır?

SGK ödemelerinin bir çeşidi olan diğer ödemelerin içerisinde ek-5 sigorta primi, 4A Tarım SSK, GSS prim, Ek-6 sigorta primi ödemeleri yer alır.

SGK prim ödemelerinde banka komisyon alıyor mu?

SGK ödemelerinin kartla yapılmasının ardından bankaların komisyon alıp almadığı merak ediliyordu. Bankalar yapılan ödemelerde komisyon almaktadır. SGK ödemeleri yapan bankalar ise şu şekildedir;

Vakıfbank

Halkbank

Ziraat Bankası

Yapıkredi

Denizbank

Finansbank

Garanti Bankası

HSBC

İş Bankası

Akbank

SGK idari para cezası nasıl ödenir?

SGK ödemeleri e-Devlet sistemi ve PTT şubeleri üzerinden ödenmektedir. E-Devlet sisteminde arama bölümüne SGK ödemeleri yazarak ödemeleri kolayca yapabilirsiniz. PTT üzerinden ise karşınıza çıkacak olan menüde SGK Mosip ödemeleri, 4A işveren ödemeleri ve İşveren idari para cezaları ödemeleri çıkacaktır. Bu menü üzerinden ödeme yapılmaktadır.