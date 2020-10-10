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KPSS şartı olmadan 3786 memur alımı yapılacak!

İlköğretim mezunu olan vatandaşlara KPSS şartı olmadan 3786 kişi olacak şekilde personel alımı yapılacak. KPSS şartı olmadan alınacak olan personel alımları hangi il ve iş kollarında istihdam sağlanacağını hakkında bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz. İşte detaylar...

10 Ekim 2020 Cumartesi 17:07
KPSS şartı olmadan 3786 memur alımı yapılacak!
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En Az İlköğretim Mezunu KPSS Şartsız 3786 Memur Alınacak

Türkiye genelinde personel alımına toplam 3786 adayın katılacağını açıkladı. Farklı kurum ve pozisyonlara atanacak adayların KPSS sınavına girmelerine gerek yoktur. İşe alım ilanlarına başvurabilmek için KPSS ilköğretim mezunlarının en az 3.786 kayıtsız şartsız memurunun belirlenen ilk şartları taşıması gerekmektedir. Uygun adayların başvuruları değerlendirilecektir.

En Az İlköğretim Mezunu KPSS Şartsız 3786 Memur Alım Şartları Nelerdir?

En az ilköğretim mezunu KPSS kayıtsız şartsız 3786 Memur istihdamına başvurabilmek için öncelikle adayların belirtilen şartları taşıması gerekmektedir. İlköğretim mezunları için en az 3786 devlet memurunun KPSS'de koşulsuz işe alınması için başvuru koşulları aşağıdaki gibidir:

  • 35 yaşından büyük değil
  • 657 Sayılı Kamu Hizmeti Kanunun 48.maddesi şartlarını yerine getirmek
  • En az bir ilköğretim mezunu (başvuru sahibine, ön lisans derecesinin niteliklerine, dört yıllık lisans öğrencilerinin gerekliliklerine bağlı olarak)
  • Personelin yaşına ve eğitim standartlarının şartlara uyması

En Az İlköğretim Mezunu KPSS Şartsız 3786 Memur Alımı Yapan Kurumlar Hangileridir?

En az ilköğretim mezunu KPSS şartsız 3786 memur işe alan kurum aşağıda listelenmiştir;

  • Sayıştay Başkanlığı
  • AİLE Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
  • Milli Savunma Bakanlığı
  • Adalet Bakanlığı
  • Emniyet Genel Müdürlüğü
  • TÜBİTAK
  • Erdek Belediyesi
  • Karadeniz Teknik Üniversitesi
  • Dışişleri Bakanlığı
  • Merkez Bankası

Sayıştay Bakanlığı Personel Alım Kadrosu Nedir?

Denetçi Yardımcıları Sayıştay personel alım kadrosu olarak görevlendirilecektir. Bakanlık, bünyesine 45 denetçi Yardımcısı görevlendireceğini açıkladı. Başvurular Eylül ayında ÖSYM üzerinden yapılacak.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Alım Kadrosu Nedir?

Tüm Türkiye de Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 805 memuru işe alacaktır. Bu alımlar e-devlet sistemi üzerinden yapılacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Alım Kadrosu Nedir?


Milli Eğitim Bakanlığı, 94 adaya NATO POL tesislerinde çalışma fırsatı sağlayacak. 25 farklı ilde çalışacak adaylar İŞKUR aracılığıyla başvuru yapacak.

Adalet Bakanlığı Personel Alım Kadrosu Nedir?

Adalet Bakanlığı, personel işe almak için icra müdürü ve icra müdür yardımcısı görevlendirecektir. 1.100 kişiyi istihdam eden bakanlık, koşullara uygun adaylara istihdam imkanı sağlayacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Alım Kadrosu Nedir?

Emniyet Genel Müdürlüğü, liseden mezun olan 400 adaya işe alım şansı verecek. Bekçi olarak atanan adaylar başvurularını Polis Akademisi aracılığıyla yapabilecek. Adaylar, başvurularını Ekim ayına kadar tamamlayabilecekler.

TÜBİTAK Personel Alım Kadrosu Nedir?

TÜBİTAK, personel alımında toplam 92 kişiye şans verecek. TÜBİTAK'a iş başvurusunda bulunacak adayların belirli koşulları sağlamaları gerekecektir.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Personel Alım Kadrosu Nedir?

Karadeniz Teknik Üniversitesi, iki kişiye çalışma fırsatı verecek. Temizlikçi olarak işe alınacak adaylar, İŞKUR'da yayınlanan başvuru formunu doldurarak başvuru yapabilecekler.

Dışişleri Bakanlığı Personel Alım Kadrosu Nedir?

Dışişleri Bakanlığı, elçilikler ve konsolosluklar için atanan adaylara fırsatlar sağlayacaktır. Adaylar sözleşme ile sekreter olarak işe alınacaktır.

Merkez Bankası Personel Alım Kadrosu Nedir?

Merkez Bankası 45 adaya işe alma şansı verecek. İstanbul ve Ankara illerine atanan adaylar, uzman kadrolarda değerlendirilecektir. Başvurular Eylül ayı sonuna kadar yapılabilir.



Son Güncelleme: 10.10.2020 17:07
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Anahtar Kelimeler:
KPSSMemur Alımı
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